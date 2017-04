La categoria ‘solo’ de l’Andorra Sax Fest ja coneix els finalistes

Els finalistes de la categoria Solo Saxophone del concurs Internacional de l’Andorra Sax Fest, que provenen de països com Austràlia, Holanda, França, Itàlia i Espanya, són Michele d’Auria, Chiharu Ogura, Sílvia Sanagustín, Jordi Rouschop, Daniel Sánchez, Mary Osborn, Yumeko Miura, Yuna Oguri, Francisco Rusillo i Aurélien Méria, segons informa l’agència ANA.



Els resultats es van fer públics ahir al migdia l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, espai on, entre avui i demà, es desenvoluparan les audicions corresponents a la segona fase del concurs.

Divendres, els joves / L’encarregat d’anunciar-ho va ser Arno Bornkamp, el president d’un jurat que està integrat també per Vincent David i Christophe Grèzes (França), Nacho Gascón (Espanya) i Naomi Sullivan (Regne Unit). Tots ells són figures rellevants del saxo europeu i mundial. Aquest any, el certamen ha ampliat el vessant competitiu amb la creació d’una categoria pròpia per a joves que tindrà lloc entre el divendres i el dissabte vinents. No serà fins l’últim dia –la millor prèvia per a la Diada de Sant Jordi– que se sabrà el guanyador de la categoria Solo Saxophone d’un concurs que compleix la cinquena edició i que any rere any creix en adeptes, repercussió, calendari i nivell.