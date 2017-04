Els demòcrates amplien el termini de l’anàlisi d’esborranys de les lleis de relacions laborals

El Grup Parlamentari Demòcrata ha decidit ampliar fins al pròxim 1 de juliol el termini per a que els col·lectius implicats puguin analitzar més pausadament el contingut dels esborranys de la Llei qualificada de relacions laborals, de la Llei qualificada reguladora de les mesures de conflicte col·lectiu i de la Llei qualificada d’acció sindical i patronal presentades el passat 4 d’abril.



Segons informa l’agència ANA, la Unió Sindical d’Andorra (USdA) va ser un dels col·lectius que va demanar més temps per analitzar les tres lleis, argumentant «els pocs mitjans que el Govern atorga als sindicats» i el fet que hi hagués Setmana Santa pel mig, quan la data límit per presentar les aportacions i/o correccions estava datada a finals de maig. La delicadesa i importància per a la societat d’aquests assumptes han fet que el grup que lidera Ladislau Baró Solà accepti més temps per estudiar les aportacions.

A demanda dels agents implicats / De fet, l’ampliació del termini és fruit de la demanda plantejada pels col·lectius implicats en aquest procés previ a la tramitació parlamentària. El Grup Parlamentari Demòcrata entén que «un procés de reforma que ha d’assentar les bases d’un model sòlid, modern i perdurable en el temps requereix d’una anàlisi profunda, calmada i ponderada» que garanteixi una participació real dels tots els col·lectius implicats. Per tant, es tracta d’una petició plenament justificada i que el Grup Parlamentari Demòcrata valora positivament.



El Grup Parlamentari Demòcrata aposta per aquest procés de participació previ com a clau per garantir la tramitació d’uns textos que s’adaptin plenament a les necessitats actuals i futures de tot afectat que resideixi al Principat.