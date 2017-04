El Col·legi d’Advocats arxiva la queixa dels afectats contra Pujadas

Han passat gairebé vuit mesos des que una quarantena d’afectats pel l’afer BPA van formalitzar la queixa contra Manuel Pujadas per canviar de bàndol i passar de defensar-los a representar el Govern en el cas i, per fi, han rebut una resposta. Això sí, gens encoratjadora. El Col·legi d’Advocats ha acordat arxivar el cas, segons un escrit signat per la degana, Sophie Bellocq, «en considerar que l’actuació del lletrat no és constitutiva de cap mancament als deures i obligacions definits a la llei de l’exercici de la professió d’advocat i en els estatuts».Els afectats estan estudiant una via per poder impugnar la decisió, que ha generat la indignació generalitzada de tots els afectats, tot i que tampoc els sorprèn la resposta del Col·legi d’Advocats perquè bona part de la junta està implicada en alguna de les causes de l’afer BPA i, segons asseguren, «perquè anar contra Pujadas és anar contra el Govern».La plataforma d’afectats sosté que, per aquest motiu, s’ha allargat tant la resposta, fet que també els va obligar en el seu dia, no fa ni un mes, a recórrer al Raonador del Ciutadà, cansats del silenci administratiu del Col·legi durant més de set mesos. Sense la intervenció del Raonador potser encara estarien esperant la resposta.Els denunciants consideren que hi ha un «conflicte d’interessos» entre el fet que el lletrat els defensés a ells en primera instància i que cap a mitjans del 2015, pocs mesos després d’esclatar el cas, passés a ser l’advocat del Govern, fet que va generar el conflicte que encara avui cueja, gairebé dos anys després, i pel qual van demanar al Col·legi, el juliol de l’any passat, la inhabilitació durant un màxim de cinc anys, més una multa d’entre 5.001 i 50.000 euros per al lletrat per «risc significatiu de violació del secret per les informacions rebudes per l’antic client».