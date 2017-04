Notícia Ainoha Fernàndez espera més suport del sector privat La portera confia que les empreses tinguin més comprensió amb els esportistes nacionals Ainhoa Fernàndez, atura la pilota en un partit de la selecció. Autor/a: Facebook

Es va quedar sense feina per poder jugar amb la selecció. Ainhoa Fernàndez, una vegada ha tornat de Lituània de la fase de classificació per al Mundial, es troba en recerca d’una oportunitat laboral. Ha fet vàries entrevistes i espera resposta. Mentrestant, se centra en el que més li agrada, el futbol, i en finalitzar la temporada amb el Crèdit Andorrà Enfaf. També demana més comprensió per part del sector privat per poder compaginar treball amb la pràctica esportiva.



Amb 22 anys es va trobar amb la cruesa d’haver d’escollir entre feina i esport. Va haver de plegar del supermercat on treballava perquè li havien promès unes vacances que aprofitaria per competir amb la selecció al país bàltic que, finalment, no es van fer efectives. «Falta de comprensió i moltes altres coses es van produir. Sabia que no em necessitaven en aquella secció i em van facilitar per a que marxés», afirma Fernàndez, dolguda amb la situació. No n’espera res més perquè «la que ha marxat soc joc. És la meva paraula contra la seva». Per a que ningú més es trobi una situació similar confia que «a nivell de les empreses ajudin més. No només estic parlant de futbol, sinó en qualsevol esport, ja sigui en categoria masculina com femenina» i que «el més normal seria que una empresa del país estigui orgullosa de tenir una jugadora a la selecció».



Quan es tracta d’esport amateur sempre sorgeixen temes laborals o acadèmics per mig que condicionen els conjunts. A l’Enfaf «tenim un equip molt jove i a vegades hi ha alguna baixa a causa dels exàmens. Per feina també ha passat alguna vegada, com l’altra portera, que ha estat mesos sense poder jugar», exposa, i «si vaig a la selecció vol dir que puc anar als entrenaments de l’Enfaf i jugar. Potser alguna no hi ha pogut anar per aquesta qüestió». Un cop tornada del Premundial mira pel seu futur: «Estic buscant una altra feina i estic segura que serà millor».



Tot i les tres derrotes al Premundial, tal i com es van desenvolupar «vam tornar molt contentes. No només ens hem de fixar amb els resultats, perquè hi ha molta feina al darrere. Hem tingut una gran millora». Reivindica la tasca que realitzen, tot i que «hi ha gent que pensa que hi anàvem a perdre els partits, però la veritat és que sempre sortim a guanyar. Potser després perdem, però anem a lluitar i aconseguir la victòria».



L’experiència ha de servir de cara al futur: «Sobre el paper, per nom, es pot dir que estem molt lluny d’altres seleccions, però pel que hem demostrat ens adonem que d’algunes no ho estem tant. Hem de seguir treballant per continuar millorant».