Els clubs s’alineen amb l’ACB

Defensaran els seus interessos fins al final. L’ACB realitzava ahir una primera reunió de treball amb els 17 clubs que la conformen per establir l’estratègia de defensa després que la setmana passada la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC ) posés a l’organisme una multa de 400.000 euros pel cànon existent per ser equip de la Lliga Endesa als que assoleixen l’ascens esportiu, considerant que han d’efectuar un pagament desproporcionat en les seves xifres.Des d’un primer moment l’ACB ha mostrat la seva perplexitat per la mesura presa, considerant-la injusta i poc clarificadora de quin ha de ser el futur del cànon. En la trobada d’ahir, on hi havia diferents temes a discutir en la programació però que finalment va ser monogràfica, es va ratificar la intenció de presentar un recurs a l’Audiència Nacional i sol·licitar mesures cautelars. «No queda clar si el cànon s’ha de veure reduït o bé no existir», exposa Gorka Aixàs, president del BC MoraBanc Andorra, que va participar en la trobada representant al club juntament amb el director general, Francesc Solana. «Som conscients que hi ha un problema», davant un «escenari que es presenta incert».La situació en què quedi el cànon té una afectació a escala general entre totes les entitats, «però sobretot per a nosaltres perquè som els últims que vam pagar, per tant, en quantitat som els més afectats. Qui més qui menys li concerneix. Tothom sent que és una amenaça per a la lliga». Aixàs admet que amb la realitat del cànon «abans no hi estava d’acord, però una vegada hem pagat l’hem de defensar i donar-li valor». Si acaba desapareixent o reduint xifres, «és clar que demanarem el que creiem que és nostre». Les pròximes setmanes a nivell institucional i pel futur de la competició seran intenses, perquè «hi ha molts fronts oberts. No només el tema del cànon, sinó també d’altres com el sistema de competició o els drets de televisió. Ens trobem en un moment crucial i no podem anar apagant focs a mida que vagin sorgint».El president de l’ACB, Francisco Roca, afirmava després de la reunió que «la resolució atenta contra l’autogovern d’una lliga professional com l’ACB», i remarca que «exercirem la més contundent defensa dels nostres interessos en totes els ordres sense descartar cap mesura a curt i mitjà termini». L’actual situació fa que els clubs estiguin «decebuts i alarmats per la resolució de la CNMC, que no té en compte que l’ACB ha complert estrictament amb la legislació esportiva del nostre país, on tenen un perfecte encaix les figures de la quota d’entrada i del Fons de Regulació d’Ascensos i Descensos (FRAD)». És un model que defensa perquè «l’existència de la quota d’entrada per a l’ascens es remunta a fa 26 anys i ha estat validada per la Federació Espanyola de Bàsquet en tots els convenis de coordinació, a més de tenir l’aprovació explícita del Consell Superior d’Esports».Aquesta quota de participació «està més que justificada per les elevades inversions que han vingut realitzant els clubs ACB des de la seva constitució», recordant que «un club que arriba a la lliga es converteix en soci en igualtat de condicions que aquells que han format part i constituït l’Associació durant anys i, inclús, en molts casos, dècades». Valora que les entitats que hi participen «no poden acceptar que una resolució tan poc clarificadora pugui generar incertesa i obrir una porta de forma equívoca a potencials demandes i posar en risc l’estabilitat financera dels clubs».El FRAD «no ha constituït mai una barrera d’entrada a la lliga i no només és un element essencial en el model ACB, sinó que és la taula de salvació dels clubs que s’han vist abocats al descens a la Lliga LEB. Sense el FRAD, la subsistència a la LEB dels equips que baixin, que passen d’una competició amb 30 milions d’ingressos per drets col·lectius a una altra que a dia d’avui té molta menys capacitat econòmica, estaria en un gran risc», afirmant que «els clubs troben xocant que la CNMC titlli a l’ACB de lliga fossilitzada, quan des de fa uns anys està àmpliament reconeguda com la segona millor lliga nacional del món».Roca posa èmfasi en què «és més que evident que el sistema ACB que ara es posa en dubte ha estat durant 26 anys un model d’èxit esportiu, organitzatiu i de generació de talent esportiu, contribuint de manera fonamental als èxits de la selecció espanyola a les últimes dècades».

Shermadini no vol pensar sobre el seu futur fins a concloure la temporada



A ningú se li escapa les temporades que porta realitzant Giorgi Shermadini amb la samarreta del MoraBanc. És un jugador cotitzat i són varis els clubs que es comencen a interessar en fer-se amb els seus serveis. El jugador, però, se centra en el present i no vol pensar on serà el proper curs.A mig termini no es planteja què farà. «El millor és acabar bé la temporada i després ja en parlarem», indica Shermadini, que té molt clar que «per a mi és molt important jugar els play-off», i per a l’entitat, «també pel nostre futur.L’ACB no és gens fàcil, jugant 17 equips i si ens classifiquem serà molt bo per a nosaltres». Els objectius estan determinats i «després d’aconseguir ser a la Copa del Rei ara volem jugar els play-off. És el que volem». Diumenge arriba el Montakit Fuenlabrada, un duel que «serà difícil i tothom sap de la importància que té» de cara a la classificació. Deixen enrera la derrota a Màlaga, on «vam fer un mal partit i vam perdre de massa diferència. Les sensacions no van ser bones i esperem solucionar-ho». Per aconseguir-ho «hem de canviar la nostra mentalitat».De cara a l’enfrontament del cap de setmana al Poliesportiu d’Andorra contra el Fuenlabrada es presenta el dubte de dos jugadors. Beqa Burjanadze no va entrenar ahir ni ho farà demà per les molèsties per sobrecàrrega que té al genoll dret. Per la seva part, Thanasis Antetokounmpo tampoc toca pista per les molèsties musculars que pateix al bíceps femoral de la cama dreta.