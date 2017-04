Els hotels tanquen la Setmana Santa amb una ocupació del 70%

Els hotels van tenir una ocupació del voltant del 70% durant aquesta Setmana Santa, segons les dues entitats que representen el sector. Manel Ara, de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), va explicar ahir que encara no tenen dades definitives perquè falten comptabilitzar les reserves d’últim moment. «Estarem al voltant del 70%, una mica per sobre o per sota, tot depèn de les reserves de darrere d’hora», va argumentar Ara. A més, va apuntar que les parròquies centrals, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, juntament amb la Massana, són les que han acumulat més reserves, mentre que les que zones d’esquí com Ordino i el Pas de la Casa, menys.



De la mateixa manera es va expressar Cristina Canut, d’Autèntics Hotels. En el seu cas, va destacar que els hotels de les parròquies centrals van tenir una ocupació que es va moure entre el 70% i el 80%, mentre que a les zones altes va ser del 60%. El dia més fort va ser dissabte, encara que l’ocupació no va assolir el 100%. Canut va explicar que la gent va arribar i marxar esglaonadament, per la qual cosa va ser «com un cap de setmana intens».

Optimisme amb l’ocupació / Canut va argumentar que les perspectives són millors del que s’esperaven perquè quan la festivitat cau a finals d’abril la gent sol anar més aviat cap a la platja. «Quan la Setmana Santa cau tan tard, tens la por de veure si punxes, però hi hagut reserves d’última hora», va matissar Canut. Això, va assenyalar, els ha permès «allargar més la temporada d’hivern» en comparació de quan la festivitat cau el mes de març.



Un client típic de l’estiu / Tant Ara com Canut van destacar que no va haver-hi el típic client de l’hivern, que reserva els hotels de les parròquies altes. «No ha estat el client que ve a esquiar amb la seva família, sinó un més urbà que ve a gaudir del shopping», va exposar Ara.



De moment, els diversos sectors comercials creuen que encara és d’hora per fer un balanç de les vendes de la Setmana Santa, però Rosa Pascuet, presidenta de l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres, va indicar que hi ha hagut moviment a les botigues, especialment, dijous, divendres i dissabte. Està per veure, però, si això s’ha traduït amb més vendes. «Ara la gent es gasta més els diners en coses d’oci o menjar bé, però no en comprar equipaments, per exemple», va ressaltar Pascuet.



On es van mostrar més optimistes és a Naturlandia. Encara no tenen un balanç oficial de la festivitat, però Manuel Robles, director d’Operacions del parc, va avançar que les dades han estat millors que fa un any. «Ha estat una Setmana Santa molt bona, millor que la de l’any passat pel que fa al grau d’afluència de persones, com per la satisfacció del client», va subratllar Robles.