Vallnord tanca l’hivern amb 685.000 dies d’esquí venuts

Vallnord va tancar abans d’ahir la temporada d’hivern amb un total de 685.000 dies d’esquí venuts en les seves dues estacions: Ordino-Arcalís i Pal-Arinsal. Això representa un 4,2% menys de visitants que la temporada anterior, quan l’estació va cloure amb 715.000 esquiadors. Malgrat el descens, Vallnord va assenyalar que la facturació ha estat rècord durant les 137 jornades que han obert aquest hivern. Això es deu al fet que els clients que han anat a les estacions han gastat més diners que en altres edicions, van explicar des del domini.



En concret, Vallnord-Ordino-Arcalís ha venut més de 182.000 dies esquiables. La campanya d’hivern passada, l’estació va vendre 193.000 forfets, un 5,7% més que ara. Des de l’estació recorden que ha estat un hivern dificultós per a Ordino-Arcalís, que ha hagut de tancar quatre jornades no consecutives les instal·lacions arran de la meteorologia adversa. A més, la temporada va haver de començar amb retard per la falta de neu.

És per això que el director general, Xabier Ajona, va exposar que ha estat un campanya «intensa», però en la qual el client «s’ha mantingut fidel i nous visitants han descobert el potencial» de les pistes.



Pel que fa a Pal-Arinsal aquest hivern ha venut més de 503.000 dies d’esquí, un 3,3% menys que l’exercici anterior quan va superar els 520.000 visitants. El director general, Josep Marticella, va valorar positivament l’hivern. A més, va destacar que l’estiu passat unes 100.000 persones van gaudir de les pistes durant l’estiu.