Espot es compromet a revisar els contractes de baix rendiment

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va explicar ahir que estan treballant en una nova llei d’ocupació que ha de comportar una revisió global dels contractes de baix rendiment. «Són clarament discriminatoris» i especialment els salaris, va valorar Espot, segons unes declaracions que recull l’ANA. El ministre va ressaltar que aquest model de contractació «ha permès incloure al mercat laboral persones que no tenien oportunitats d’inserció laboral», però va manifestar que l’evolució de la societat fa que ja no tingui raó de ser. És per això que Espot va emfatitzar que aquests contractes han de ser revistats perquè es tingui en compte el principi d’igualtat i que es regeixin pel salari mínim.



Rosa Lluís, presidenta de l’Associació de Familiars per a la Salut Mental a Andorra, va denunciar recentment que el contracte de baix rendiment és «fortament discriminatori», ja que les persones no tenen dret a baixa quan estan malalts ni una quitança en cas d’acomiadament.

Primer pas de la xarxa inclusiva / Espot va participar ahir en un acte en el qual es va oficialitzar la contractació de dues persones amb discapacitat per part d’Andorra Telecom dins de la Xarxa d’Empreses Inclusives. D’aquesta manera, la companyia es converteix en la primera empresa que contracta empleats en el marc de la Xarxa. Les dues persones, que signaran el contracte la setmana vinent, s’integraran a l’Agència Comercial i tindran una retribució del salari mínim. Així doncs, s’uniran a l’equip d’Andorra Telecom que té una plantilla de 300 persones. Jordi Nadal, director general de l’empresa, va explicar que l’operadora ja compta amb quatre persones amb discapacitat, dues de les quals fan tasques tècniques i les altres d’administració.



D'altra banda, un total de set empreses s’han mostrat interessades en la Xarxa d’Empreses Inclusives, va explicar ahir Espot. En aquest context, va explicar que han contactat amb 22 companyies. De moment, a part d’Andorra Telecom, dues empreses més han donat «una resposta ferma» per contractar a dues persones, una cada una. El ministre va anunciar fa 15 dies que posava en marxa aquesta xarxa que té com a finalitat fomentar la contractació de persones amb alguna discapacitat dins un entorn laboral ordinari. Perquè això sigui una realitat, el Govern preveu donar subvencions econòmiques i exoneracions en el pagament de les cotitzacions a la CASS.