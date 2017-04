Notícia Prop de 4.000 sancions per excés de velocitat del 27 de gener al 9 d’abril La Policia ha realitzat la campanya per reduir la sinistralitat a la carretera Un agent de Policia controla la velocitat amb un radar mòbil. Autor/a: Maricel Blanch

La Policia va informar ahir dels resultats de la campanya temàtica de seguretat viària realitzada entre el 27 de gener i el 9 d’abril, que s’ha saldat amb 3.987 multes. La campanya tenia com a objectiu «sensibilitzar i corregir el comportament imprudent de certs conductors en carreteres interurbanes i secundàries situades en l’extraradi de les diferents parròquies, a fi de reduir la sinistralitat». La majoria de les sancions, 3.955, han estat per circular a una velocitat que excedia la permesa.



No respectar la indicació d’un semàfor ha comportat 11 sancions. No respectar els senyals prohibitius i la senyalització horitzontal de la calçada han suposat nou i vuit sancions, respectivament. De la resta de comportaments al volant que ha calgut multar hi ha, amb una sanció, una conducció temerària que pogués causar perill a persones o coses, no cedir el pas en una intersecció als vehicles que tenen preferència, un avançament indegut i no respectar algun dels senyals prohibitius o d’obligació, i les indicacions dels semàfors.



En canvi, no s’ha sancionat cap conductor per no adaptar la velocitat en cruïlles, escoles i aglomeracions i per no cedir el pas als vianants que estan en situació de travessar la calçada per un pas de vianants.



Segons la Policia, en el decurs d’aquesta campanya s’ha posat èmfasi en la conscienciació per corregir determinades actituds indegudes en la conducció i reduir la sinistralitat a la xarxa viària.



Campanyes de prevenció / La Policia realitza periòdicament diverses campanyes per vetllar per la seguretat a les vies. Durant el període de Nadal, el Cos de Policia va organitzar controls preventius d’alcoholèmia i droga i va efectuar un total de 1.344 controls, dels quals 1.300 van donar un resultat negatiu i 44 un resultat positiu (37 persones van ser detingudes).



L’any passat, la Policia també va considerat adient iniciar una campanya dirigida a controlar els vehicles que produeixen un excés de soroll a la via pública i es va controlar i sancionar tots els conductors que en el sistema d’escapament del seus vehicles superin els límits de soroll en decibels o presentin irregularitats.



Durant la campanya també es va controlar i sancionar els conductors d’autobusos i taxis que estiguessin aturats més de dos minuts amb el motor en marxa.