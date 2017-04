Notícia ‘Global Banking’ es torna a fixar en Crèdit Andorrà Millor banc d’Andorra en banca privada i en responsabilitat social La seu central de Crèdit Andorrà. Autor/a: EDUARD COMELLAS

La revista especialitzada Global Banking & Finance Review ha reconegut, per cinquè any consecutiu, Crèdit Andorrà com a millor banc de banca privada a Andorra. A més, per tercer any consecutiu, la publicació ha remarcat la política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i li ha atorgat el guardó de millor banc en RSC 2017.



Global Banking & Finance Review ha valorat la fortalesa financera de Crèdit Andorrà i la seva trajectòria de creixement sostingut i sostenible a l’hora de considerar-lo com el millor en banca privada. La revista ha tingut en compte el model de Wealth Management del Grup basat en la confiança dels clients i els resultats obtinguts. També n’ha destacat la proposta de valor vinculada a un model boutique de banca privada i gestió d’actius, centrada en serveis a mida de les necessitats del client i del seu perfil de risc, així com la seva plataforma multibooking a escala internacional amb arquitectura oberta.



Així mateix, Global Banking & Finance Review ha valorat l’estratègia de creixement internacional de l’entitat. Actualment, el Grup té presència a Andorra, Espanya, Luxemburg, Suïssa, Portugal, Estats Units, Mèxic, Panamà, Perú, Uruguai i Xile.



Al reconeixement com a millor banc d’Andorra en RSC, destaca el compromís de l’entitat amb el país i la societat a través de la Fundació Crèdit Andorrà, que s’ha refermat amb l’adhesió al Pacte Mundial de les Nacions Unides i l’adopció de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, Transformar el nostre món, per contribuir a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. En total, són 17 objectius, dels quals Crèdit Andorrà ha assumit els de salut i benestar, educació de qualitat, treball decent i creixement econòmic, indústria, innovació i infraestructures, producció i consum responsables i acció pel clima.



La publicació financera atorga els premis en reconeixement d’aquelles companyies que es distingeixen per la seva experiència, innovació i una feina destacada dins la comunitat financera internacional.