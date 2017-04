Notícia Crònica sentimental amb 55 (més un) perfils de personatges Morell recupera els ‘Passaport sense nom’ i n’afegeix 30 de nous D’esquerra a dreta, el cònsol David Baró, l’escriptor Antoni Morell i l’ex-cap de Govern Marc Forné, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Entre 1978 i 1979, Francesc Bonet va publicar, a la revista setmanal d’actualitat Andorra 7, perfils de personatges destacats d’Andorra, com Antoni Forné, Antoni Ubach, Òscar Ribas, mossèn Ramon, Guadalupe Laborda o el doctor Gregori Creus, i així fins a 25. Bonet escrivia els retrats literaris la identitat dels quals no es desvetllava fins al número següent (la pressió dels lectors va obligar a revelar el nom en l’edició corresponent). Gairebé 40 anys després, Bonet va rebre una trucada d’un dels responsables del setmanari, Marc Forné, que li va proposar publicar els perfils de la secció Passaport sense nom. L’autor ho trobava records «del cementiri», però es va animar a editar-ho amb 30 nous personatges, enrte els quals hi ha el mateix Forné, Joan Massa, Carme Tinturé, Sergi Mas, Lídia Armengol, Simó Duró, Estanislau Sangrà i Natàlia Solà, entre d’altres. L’autor, a més, afegeix un retrat propi: el d’Antoni Morell, que a finals dels anys 70 publicava amb el pseudònim de Francesc Bonet.



Per a Morell, el volum de perfils, que defineix com a «esbossos», no com a retrats, és «una obra petita, plena d’amor i afecte per Andorra». A més, el qualifica de «llibre-mirall» perquè «sense els altres jo no seria ningú, i els altres sense mi serien diferents, potser millors», va argumentar ahir Morell, contradient el seu admirat Sartre, que deia que «els altres són l’infern». Per contra, l’escriptor es considera «orteguià», i si Ortega y Gasset deia «jo soc jo i les meves circumstàncies», Morell és «jo i els altres, jo i les persones».



L’autor també qualifica el volum «d’antivelocista» ja que tots els personatges «han passat per la meva vida, com en un tren, pujant i baixant en diferents estacions». De fet, Passaport sense nom és un llibre de «realitat i ficció» i, sobretot, «de xafarderia».



Passaport sense nom, que es va presentar ahir al teatre Les Fontetes, ha estat editat per Anm Editors, que confia de nou en Morell.