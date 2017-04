Notícia El producte estrella de Land Art ja es pot veure a la capital i Escaldes ‘Som’, del català Sellarès, llueix a la tartera de Carroi com a símbol dels refugiats Operaris col·loquen les cares dels refugiats de ‘Som’, ahir al Carroi. Autor/a: MARICEL BLANCH

Un dels productes estrella de la primera edició del Land Art, Longitud sense amplada, va estar exposada a finals del 2015 a la Tartera del Carroi. Cridava l’atenció perquè estava a la vista de tota la capital i Escaldes-Engordany, i buscava «un contrast entre la línia i el mon natural existent», segons el seu autor, Miquel Mercè, però que també es veia com un curiós símbol artístic de benvinguda al turista.



Aquest any arrenca la segona edició de la macroexposició que inunda tot el paisatge andorrà –tant natural com urbà– que organitza Pere Moles durant cinc setmanes i la Tartera del Carroi ja té el relleu de Longitud sense amplada exposat a la vista de tothom. Es diu Som, una obra del català Marc Sellarès que reflecteix dos nens refugiats, un en braços de l’altre, a escala gegant i que simbolitza la llibertat i l’esperança. Ahir van iniciar-se les tasques de construcció amb les cares dels dos protagonistes –de fet, són els rostres dels fills de l’artista– i en els pròxims dies es completarà amb el cos dels dos infants. Una desena d’operaris s’encarreguen de fer les tasques de distribució de les teles (més de 4.000 metres) que han de donar forma a l’obra de Sellarès en un Land Art 2017 que comptarà amb una seixantena d’obres distribuïdes en quatre zones –la fàbrica de llana, els miradors, la zona Ras i el camí dels drets humans– i que s’inaugurarà el pròxim 28 d’abril.