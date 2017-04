Maria Ubach, relleu de Saboya al capdavant d'Exteriors

La cap de la diplomàcia andorrana a la Unió Europea, Benelux i Alemanya, Maria Ubach, que també encapçala l'equip negociador per a l'acord d'associació, substituirà Gilbert Saboya al capdavant del ministeri d'Exteriors a partir del 15 de juliol, segons ha informat el cap de Govern, Toni Martí, aquest dimecres durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Martí ha anunciat una "recomposició" del seu equip, que passa per la creació d'una nova cartera d'Economia i Innovació, que liderarà Saboya, i comptarà amb Neus Soriano i Josep Maria Missé, que ja desenvolupaven fins ara tasques en l'àmbit econòmic, informa l'ANA.



Un cop assumida la cartera d'Exteriors, Ubach continuarà liderant les negociacions amb la UE per a l'acord d'associació. "Trobar un reemplaçament en plena negociació amb la UE requeria posar al capdavant una persona que conegui el detall de les negociacions en curs, i en aquest sentit no hi ha persona més adequada", ha valorat Martí, sobre el nomenament d'Ubach, que fa més de 20 anys que es dedica a la diplomàcia.



El relleu es farà el 15 de juliol, ha explicat Martí, una data que coincidirà amb el final de l'actual període de sessions, i un cop hagi acabat la negociació sobre la lliure circulació de mercaderies, que inclouen el "manteniment de les franquícies de viatgers i un tractament específic per al tabac". "Serà una transició ordenada per a la propera fase de les negociacions, que serà sobre la lliure circulació de serveis", ha aclarit.



Saboya va comunicar fa uns mesos al cap de Govern la voluntat de deixar la cartera d'Exteriors, que comporta viatges continuats a l'estranger, per motius familiars. El dirigent lauredià continuarà vinculat a l'executiu, i assumirà una cartera de nova creació que tindrà per objectiu reactivar l'economia. Martí ha confirmat que Saboya "seguirà formant part de les negociacions" amb la UE.