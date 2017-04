Notícia L’advocat del ‘cas Nadia’ deixa la defensa de Fernando Blanco Alberto Martín es vol centrar únicament en la defensa de la mare de la nena, Margarita Garau

L’advocat dels pares del cas Nadia, Alberto Martín, ha anunciat que renuncia a la defensa del pare de la nena, Fernando Blanco, ja que «d’aquesta manera hi ha més possibilitats que la mare recuperi la pàtria potestat de la Nadia», i considera que «això seria el millor per a la nena». Martín va acceptar la defensa dels progenitors de la nena el passat mes de desembre quan va esclatar el cas per presumpta estafa dels pares que s’haurien aprofitat de la malaltia rara de la nena per recaptar fons per a la seva curació. Posteriorment, el lletrat es va plantejar renunciar a la defensa del pare quan al gener els Mossos van trobar fotografies de la nena de contingut sexual i es va obrir una altra causa als pares per presumpta explotació sexual. Martín ha argumentat que la decisió s’ha pres tot i que «no són defenses incompatibles». Sí que considera que els «arguments per defensar a la mare són diferents», ja que aquesta «mai ha disposat dels diners que es recaptaven en favor de la nena».



Martin ha manifestat que Fernando Blanco ja ha estat informat de la seva decisió, tot i que no pot afirmar amb seguretat quan es farà efectiva la seva renuncia. L’advocat ha senyalat la voluntat de visitar Blanco al Centre Penitenciàri de Ponent on compleix presó provisional com a molt tard dimecres vinent. L’advocat ha explicat que ara espera els informes medicoforenses de la nena i dels equips psicosocials, per veure com transcorre el règim de visites i l’atenció per part de la germana de Marga per tal de tornar a demanar la pàtria potestat de la Nadia per a la mare.



Delicte d’estafa / Els pares de la nena estan sent investigats per un presumpte delicte d’estafa en els donatius per al tractament mèdic de la seva filla, d’11 anys, que pateix una malaltia rara. Segons els Mossos, Fernando Blanco i Marga Garau havien recaptat 918.000 euros en donatius que s’havien de destinar a intervencions mèdiques de la nena per tractar la seva tricotiodistròfia que, finalment, no s’haurien dut a terme. D’aquesta quantitat, però, se n’haurien gastat prop de 600.000 en altres conceptes que s’estan investigant.