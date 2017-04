Notícia Bonet es planteja deixar l’escó si perd l’exclusivitat i la plaça a Europa El PS reclama el lloc que ocupa la consellera al Consell europeu i ella respon que «allà on no se’t vol no cal estar-hi» Sílvia Bonet en una sessió al Consell d’Europa. Autor/a: Consell d\'Europa

La plaça de parlamentària al Consell d’Europa i la dedicació a ple temps poden ser la clau perquè Sílvia Bonet decideixi finalment deixar l’escó. Així ho va indicar ahir la consellera que va deixar clar que «només per la pèrdua del Consell d’Europa no el deixaria però en conjunt és una possibilitat que està sobre la taula», ja que «tinc clar que allà on no se’t vol no cal estar-hi». I va afegir que «tenia clar que el meu pas per la política duraria el que duraria però no nego que m’agradaria acabar el que he començat».



Les declaracions de Bonet responen al reclam per part del Partit Socialdemòcrata (PS) de la plaça que ocupa al Consell d’Europa. Segons va explicar ahir la socialdemòcrata, Rosa Gili, el grup mixt va decidir que Socialdemocràcia i Progrés (SDP) «representaria els valors socialdemòcrates a Europa». El fet que Bonet hagi deixat el partit i segueixi ara com a independent «posa en dubte que aquests valors se segueixin defensant». Una afirmació que l’exmembre d’SDP va negar rotundament ja que va assegurar que malgrat marxar de la formació «no he renunciat a la meva ideologia socialdemòcrata».



A l’entendre de Gili, «la configuració que s’havia acordat ha canviat i per tant cal posar totes les possibilitats sobre la taula i pensar com ho faríem si estiguéssim a l’inici de la legislatura». En tot cas, des del PS opinen que la plaça es va cedir a SDP i que, per tant, correspon ara a l’únic membre del grup al Consell General, Víctor Naudi, pronunciar-se. Una decisió que de moment, tal com va indicar Naudi, encara no s’ha pres perquè caldrà fer-ho conjuntament amb el partit tot i que va deixar clar que «la voluntat és mantenir la plaça perquè és un dret que correspon a SDP». En cas que finalment Naudi renunciï al lloc, els socialdemòcrates es plantejarien agafar ells el repte.



De fet, el president del grup mixt, Pere López, ja va comunicar dimarts a l’exprogressista la seva voluntat de replantejar l’organització al Consell d’Europa. Una voluntat que segons Bonet «respecto però no comparteixo». Sigui com sigui, va remarcar que «no faré cap campanya per continuar enlloc». En el mateix sentit, la consellera va voler deixar clar que «no tinc cap voluntat d’enrocar-me» i que està disposada a parlar «però m’agradaria acabar amb la feina que he començat, no només per mi sinó també per tota la gent que hi ha al darrera». Al seu entendre, fer la modificació «no és cap urgència i, per tant, crec que és lògic que tanqui els informes que ja he començat». A més, des del punt de vista de la consellera «és necessari acabar amb la responsabilitat que se m’ha assignat per no deixar malament el nom d’Andorra».



En tot cas, Sílvia Bonet va recordar que canviar el representant del Consell d’Europa no és un tema únicament intern, sinó que cal ser votat prèviament pel ple del parlament.



DA defensa els acords pactats / D’altra banda, el grup demòcrata va defensar ahir els acords que es van pactar a principi de legislatura segons els quals el grup mixt podia tenir un conseller a ple temps per cada dos amb l’objectiu que SDP també pogués comptar amb una persona amb exclusivitat.



Per la consellera demòcrata, Maria Martisella, es tracta d’un conflicte intern que implica a un altre grup parlamentari i que «no entrarem a valorar». I va afirmar que «els acords són ferms» i «no han canviat». La posició de la qual gaudeix Bonet, va afegir, «respon a un acord pres a l’inici de la legislatura que de moment no s’ha qüestionat» i que «ja se’n parlarà quan es posi sobre la taula».



Sobre el possible acostament de Bonet al grup demòcrata, Martisella va assegurar que no s’ha debatut la possibilitat d’incorporar-la a la formació.