Vuit partits de sanció al juvenil Èric de Pablos

Segueixen les conseqüències dels incidents que es van viure en el matx de la Preferent juvenil entre l’FC Andorra i l’AE Prat. Qui pitjor en surt parat en nombre de partits és Èric de Pablos, el jugador del conjunt del Principat que es trobava a la graderia i que va ser un dels que van provocar els fets. Estarà vuit jornades sense jugar.



El comitè de competició dies enrere va demanar a l’FC Andorra que identifiqués al futbolista que no estava convocat i que estava a les graderies de la Borda Mateu. Un cop facilitada la informació, l’organisme de la Federació Catalana de Futbol (FCF) el castiga amb vuit partits sense jugar, que vol dir que no podrà ser convocat en els quatre enfrontaments que resten per concloure aquesta temporada ni en els quatre primers de la pròxima. El club la setmana vinent, un cop es trobi al país la junta directiva al complert, decidirà quina es la sanció que interposa al jugador.



De Pablos és l’únic jugador de l’FC Andorra sancionat per la FCF. El Prat en té a tres, ja que diferents jugadors van participar a la picabaralla. Després de visionar les imatges dels incidents el comitè sanciona a Marc Lozano amb cinc partits, per agredir a un altre futbolista. Aquest se suma als que inicialment ja van ser castigats, i que van veure la targeta vermella en el matx. Yusef Lasgaa va ser sancionat amb un total de sis partits i Osama Rahali amb dos. Després del recurs presentat pel conjunt del Baix Llobregat, el comitè d’apel·lació va retirar-li el càstig a Javier Núñez, al que li havien caigut cinc.