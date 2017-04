La FAE manté rànquings

Satisfacció per la temporada realitzada en esquí alpí. Els resultats no han arribat al nivell del curs passat, però s’han produït factors que fan fer un balanç més que positiu a la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). El rendiment als Campionats del Món de Saint Moritz és el punt més fluix del curs, mentre que les posicions als rànquings i aparicions a la Copa del Món és el més destacat.



«En comparació a l’any passat s’ha fet un pas endavant important», assegura Carles Visa, director tècnic de la FAE. La llista FIS definitiva encara no s’ha fet pública i s’espera millorar les posicions a les classificacions mundials. Les xifres són una mica inferiors a les de la campanya passada. En aquella ocasió hi havia quatre corredors dins el top 100, quan actualment en són un parell. Es van aconseguir 78 podis i en aquesta ocasió 71; i dels 12 esquiadors joves que estaven dins el top 100 mundial per any d’edat ara n’és un menys. Es produeixen resultats destacats com les dues ocasions que Mireia Gutiérrez va classificar-se per a la segona mànega en la Copa del Món d’eslàlom, aconseguint una important rebaixa de punts, passant de la 70a posició a la 66a.



Joan Verdú és 49è en gegant i 87è en combinada, va imposar-se en dues proves de la Nor-Am i en Copa d’Europa va aconseguir un 10è i un 19è lloc. Marc Oliveras va aconseguir a Sarntal marcar punts en la competició continental, mentre que Àlex Esteve és el corredor que ha obtingut més podis, amb un total de 13. També va aconseguir rebaixar la barrera dels 20 punts FIS. En l’apartat femení Carmina Pallàs i Cande Moreno permeten «sortir d’aquesta situació on estàvem estancats, on només teníem a la Mimi». Pallàs és 149a en descens, mentre que en la mateixa disciplina en la seva franja d’edat Moreno és 7a i Kevin Courrieu 6è.

Xifres positives / «La temporada és satisfactòria perquè les dades ens indiquen que ens hem posat al nivell d’una gran campanya com vam fer l’any passat, i hem fet un pas endavant amb corredors que s’acosten més a l’objectiu que estem perseguint», afirma Visa, que és autocrític i considera que tot i així «hi ha certs aspectes que caldrà millorar de cara al futur com ara la participació i resultats en grans esdeveniments», com va succeïr aquest any als Mundials, on «hem de continuar construint, a través de l’entrenament, atletes més competitius, forts, sòlids i ambiciosos i que en definitiva hem de ser capaços de corregir aquells punts febles que sabem que segons quines condicions ens trobem que no fem bé». Assolir un bon resultat en una gran cita «és qüestió d’entrenament, dotar de més recursos i eines als nostres corredors per a que arribin als Mundials i siguin més eficaços i sòlids. Un mal dia el pot tenir tothom». El problema «no és un tema mental, sempre hi ha una explicació tècnica de perquè no s’ha fet un bon resultat en una cita o una altra».



Gutiérrez valora que «a nivell de la Copa del Món és la meva millor temporada. Estic molt contenta del que he fet. Dins meu vull anar a més, m’ho guardo per l’any que ve. He sigut més competitiva, més regular i he aconseguit entrar dos cops dins les trenta del món i un tercer cop molt justa, 31a. Penso que he de continuar per aquest camí». Les Copes d’Europa van servir com a entrenament per a les del Món, on «he tingut mànigues molt bones i d’altres no tant. Tot i així he fet un vuitè lloc i varis top-15, però no estic satisfeta en aquestes curses». On no ho està és del rendiment a Saint Moritz. «Tinc una petita baixa als Mundials, que és el negatiu de la meva temporada. A la cita més important de l’any no vaig estar a l’alçada. No faig una primera mànega i no em permet millorar a la segona». Entre els seus objectius dels propers anys està classificar-se per a les finals de la Copa del Món que se celebraran a Grandvalira el 2019: «Per a mi és un somni. Els Jocs Olímpics també ho és, però estar dins les 25 millors del món és el que tot atleta persegueix. Vols guanyar, fer podis en Copa del Món, però sent realista avui en dia per mi el meu objectiu principal és estar a Andorra perquè seria un regal per a mi, però sobretot per a tota la gent que ens ha ajudat fins ara».



Un altre dels noms destacats és el de Verdú. «Estic content de la meva temporada», afirma l’esquiador, tot i que als Mundials «prenc una mica massa riscos en depèn quina carrera, al gegant caic al final quan estava fent una bona mànega». És la manera que el defineix com a corredor: «És l’actitud que he de tenir, em caracteritzo per esquiar sempre al límit i intentaré seguir en aquesta línia, amb el meu esquí sent més sòlid sense caure ni cometre tantes errades». Esteve exposa que «he fet una bona temporada, baixant de la barrera dels 20 punts, tant en gegant com en eslàlom, que era una cosa que portava perseguint durant anys» i «el fet d’aconseguir 13 podis demostra que tinc un esquí bastant sòlid que m’ajuda a que no hi hagi molts alts i baixos». Oliveras, en Copa d’Europa i la resta de la temporada, exposa que «no m’ha acabat de convèncer, sobretot a les parts difícils em bloquejava una mica i no esquiava bé», on realitza trams molt bons, com als Mundials, i «m’anima a seguir i progressar. Això que m’ha passat aquesta temporada es pot treballar, a les parts més complicades tan mentalment com físicament. Ha estat una temporada un pèl difícil per a mi, però tot i així tinc ganes de la següent».