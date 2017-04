Cinca excusa el sou del nou director de l'INAF amb què «un perfil tan concret» té aquest preu

El nou director de Institut Nacional de Finances (INAF), Ramón López, rebrà una remuneració fixa anyal bruta de 198.000 euros repartida en 13 pagues, que suposen més de 14.000 euros al mes, que pot augmentar-se en 50.000 més amb els variables. El salari de López és, per tant, un 41% més alt que el de la seva antecessora, Maria Cosan, i això va provocar fortes crítiques al Govern per part dels liberals i Socialdemocràcia i Progrés. El portaveu del Govern, Jordi Cinca, va deixar clar ahir que «s’accepten i es respecten» les opinions, però també va justificar el perquè. En resum, es va remetre a què es tracta d’un perfil molt concret, multidisciplinar, i que tot això té un preu de mercat que és el que és.



«Es buscava algú amb experiència contrastada en àmbits de supervisió en llocs de direcció, en el desplegament legislatiu que Andorra ha d’abordar fruit de l’acord monetari i l’evolució del sector financer, que pugui abordar amb garanties el procés de conversió del sector financer andorrà, i alhora ho pugui fer després de la crisi de l’any passat arran de la nota del FinCEN». Però no només això, segons Cinca. López, a més, assumirà un càrrec que «a altres països» assumeixen fins a tres persones. «Farà tasques de supervisor prudencial, el que vindria a ser un equivalent al Banc Central; de supervisor del que a Espanya és la Comisión Nacional del Mercat de Valors (CNMV); i supervisor de la dimensió general d’asseguradores. Confluir això en un organisme requereix un perfil que no es fàcil de trobar».



Cinca va afegir que el sí definitiu a la contractació del nou director de l’INAF el va donar l’Executiu. «Al final busques el perfil adequat en sectors econòmics i llocs als quals has de competir amb un salaris que, si no els equipares a la realitat, no pots tenir-los. El consell d’administració va proposar aquest nom i el Govern el va acceptar ».



Per tancar l’assumpte, el ministre de Finances, part activa alhora de decidir el seu fitxatge, va deixar clar: «López, igual que fins ara els dos anteriors, es guanyarà amb escreix el seu salari i estarà remunerat a l’altura del que requereix un lloc d’aquesta responsabilitat».