Una «llei antiabús» per a la reorganització d’empreses

El Govern ha volgut tapar el forat legal que considera que hi havia a la llei de règim fiscal de les operacions de la reorganització empresarial. Ha actuat amb una nova normativa que Jordi Cinca va titllar ahir d’«antiabús». Si realment hi havia possibilitats d’aplicar el refrany feta la llei feta la trampa, el problema està resolt. El problema és que els assessors fiscals consultats per l’Executiu han criticat, entre d’altres coses, que els canvis s’han fet amb un fi recaptatori. Però el ministre de finances va deixar clar la seva postura replicant: «No parlem de noves aplicacions fiscals. Són mesures per evitar que es facin interpretacions abusives de la llei».



Cinca va comentar que aquest tema requereix un llenguatge molt tècnic però per fer-se entendre, va optar per posar exemples. D’entrada va recordar que el teixit empresarial andorrà és, línies generals, especial: «Obeeix a unes característiques concretes d’empresa familiar, petita». Després, es va posar en situació: «Parlem d’operacions vinculades, del traspàs d’actius immobiliaris. Si no canvia un propietari, no cal cap pagament per la transacció. Es passen els actius i ja està. I el que hem fet és que l’empresari tampoc pugui rebre la deducció, que duplicaria els avantatges que ja té».



En aquest sentit, va posar en rellevància: «Si fas un traspàs i revaloritzes els actius, no pots posar el comptador a zero i tornar a amortitzar el mateix bé immoble que ja tenies. I tampoc no es podrà traslladar el crèdit fiscal per la venda d’una propietat a un tercer».



Però en cap cas, Cinca considera que això pugui perjudicar la inversió estrangera: «No té res a veure. Amb aquesta nova llei preservem el nostre model fiscal, li donem més transparència», va assegurar.