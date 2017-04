Saboya estrenarà un nou ministeri: Economia i Innovació

Gilbert Saboya va comunicar a principis de gener al cap de Govern la voluntat de deixar la cartera d’Afers Exteriors. Tres mesos i mig després, sap que deixarà el ministeri que encapçala al juliol, però ho farà per assumir un altre que no requerirà tants viatges a l’estranger, que era el motiu principal pel qual volia deixar Exteriors. El dirigent lauredià continuarà vinculat a l’Executiu assumint el càrrec d’un nou ministeri: Economia i Innovació.



Les seves mans dretes seran l’actual secretari d’Estat de Diversificació Econòmica, Josep Maria Missé, i la fins ara secretària d’Estat de Turisme i Comerç, Neus Soriano. Entre els tres tindran un objectiu clar: reactivar l’economia del país.



El cap de Govern, Toni Martí, va explicar que «ha arribat el moment de confluir en una sola cartera ministerial les polítiques en favor de les empreses i els sectors productius del nostre país amb les polítiques d’innovació i diversificació», deixant constància de què els projectes nous que s’han engegat com ara l’Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI), la Iniciativa Actua o la Fundació Actua Tech, han estat un encert. Andorra, seguint el ritme de la majoria dels països d’Europa, està protagonitzant una aposta clara per les noves tecnologies i els nous sectors productius: «Aquests no són només projectes per atreure inversió estrangera, sinó també per rellançar els sectors i les empreses ja presents al país, sobretot els que tenen a veure amb el comerç i el turisme», va deixar clar..

Un reclam de fa temps? / El cap de Govern assegura que diferents agents socials fa temps que demanen la creació d’aquest ministeri: «El d’Economia se’m reclamava des de l’origen, i [s’afegeix] el d’Innovació, per donar sentit a iniciatives com el big data o Actua, perquè ja s’ha fet la feina i ara s’ha de desenvolupar», va justificar.



Martí també va assegurar que l’Institut Marqués podria ser un tema que passi a mans de Saboya i el seu nou ministeri. «És una possibilitat però cal un marc legislatiu perquè s’instal·lin empreses com aquesta. Això es votarà al Consell General», va sentenciar el cap de Govern.