Maria Ubach assumirà la cartera d’Afers Exteriors en substitució de Saboya

L’ambaixadora d’Andorra a Brussel·les, Maria Ubach, serà la nova ministra d’Afers Exteriors. Ubach assumirà el càrrec en substitució de Gilbert Saboya –l’actual líder de la cartera– i seguirà estant al capdavant de les negociacions amb la Unió Europea (UE) com a cap negociadora per a l’acord d’associació, una responsabilitat que Ubach ja va adquirir al erigir-se com a ambaixadora. Així ho va anunciar ahir el cap de Govern, Toni Martí, durant la roda posterior al Consell de Ministres.



Martí també va confirmar que el relleu es farà efectiu el 15 de juliol i que a partir d’aquesta data Saboya passarà a encapçalar el Ministeri d’Economia i Innovació, un departament de nova creació que el Govern ha elaborat «per confluir en una sola cartera ministerial les polítiques en favor de les empreses i els sectors productius del nostre país amb les polítiques d’innovació i diversificació».

Primera i única opció / A principis d’any, Saboya va anunciar que volia deixar el Ministeri d’Afers Exteriors. Des de llavors, els mitjans del país han estat anunciant un seguit de possibles candidats que podien assumir la cartera. Tot i això, Martí va especificar ahir que Ubach va ser en tot moment la «primera i única substituta que em va venir al cap». El motiu és la seva «experiència i coneixement sobre l’acord amb la UE», ja que Ubach «porta 20 anys en la diplomàcia andorrana, coneix l’estat de les negociacions a fons i no hi ha cap altra persona més adient per encapçalar el ministeri».



Malgrat que conservarà el lideratge de les negociacions, Ubach deixarà de ser ambaixadora en el moment que encapçali Afers Exteriors, per tant, l’Executiu haurà de buscar una substituta. Al respecte, Martí va especificar que Ubach tindrà «molt a dir» però que serà el Govern qui finalment tindrà l’última paraula.

Saboya acabarà la primera fase / L’Executiu ha escollit fer el canvi el 15 de juliol per poder finalitzar les negociacions sobre la lliure circulació de mercaderies i el tabac. Segons va especificar Martí, Saboya és qui haurà de tancar aquesta primera llibertat «de les quatre que s’estan negociant» (mercaderies, serveis, capital i persones). En aquest sentit, el cap de Govern va recordar que l’Executiu té la voluntat de mantenir les franquícies i «consensuar una solució de present i futur pel sector del tabac».



Precisament, de cara als propers mesos, «estan previstes dues reunions molt importants a Brusel·les on es faran les propostes entorn al futur del tabac a Andorra», va especificar Martí. Abans, però, es mantindran trobades amb els «col·lectors i fabricants de tabac per elaborar una proposta conjunta i definir-la després davant de la UE».



Un cop es finalitzi la primera llibertat, s’iniciaran les negociacions de l’àmbit dels serveis, una línia que ja passarà a estar capitanejada per Ubach.

Oferiment a Liberals / Aprofitant la notícia de la nova ministra, Martí va fer ahir un nou «oferiment» a Liberals d’Andorra perquè se sumin a les negociacions amb Europa, «ja que l’acord no el tancarà l’actual Govern, i de cara a un futur hi ha d’haver una continuïtat».