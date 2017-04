L’Estació Nacional d’Autobusos obrirà les portes el 4 de maig

L’Estació Nacional d’Autobusos arriba amb retard, però ja té una data d’inauguració. Serà el pròxim 4 de maig, va anunciar ahir el ministre Portaveu, Jordi Cinca, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. A partir d’aquí, la instal·lació entrarà «plenament en funcionament», segons Cinca.



Pel que fa al motiu dels retards, el ministre va destacar que el juny del 2016 es van adjudicar les obres i amb deu mesos s’ha fet realitat l’apertura de l’estació. A més, va exposar que la infraestructura es va entregar a l’empresa gestora quan pertocava i amb les condicions correctes. «Si al final hi ha hagut un endarreriment, des del departament de Transports s’haurà de valorar, veure si això és imputable a algú i si s’escaigués cap mena d’acció»», va dir Cinca. El ministre de Territori, Jordi Torres, va dir recentment que de moment no preveuen emprendre cap acció contra l’empresa gestora de l’estació.



El Govern va entregar a mitjans de novembre la instal·lació a una Unió Temporal d’Empresa (UTE), formada per set companyies del sector, que tenien set setmanes per tenir llesta l’estació. No obstant això, des de la UTE van lamentar que la infraestructura no estava en les condiciones que esperaven. «El més important és que l’estació és una realitat», va remarcar ahir el ministre.



El director de l’estació, Jaume Vidal, va assenyalar que la instal·lació estarà a punt el 28 d’abril. «Hem passat la notificació al Govern que aquest dia pot començar a funcionar», va explicar Vidal. A partir d’avui, comencen les proves del sistema informàtic que haurà de gestionar tota la infraestructura com l’entrada o sortida de busos. A més, en els pròxims dies també s’iniciaran els assaigs reals amb vehicles.



D’altra banda, Vidal va detallar que la infraestructura està pràcticament a punt i només falta col·locar unes finestres, uns endolls i una pantalla informativa. La venda de bitlles recau en mans de cada una de les companyies, que tindran les seves taquilles dins de l’estació. També seran les empreses les encarregades de gestionar el personal. «Serà aproximadament el mateix que tenen ara» va precisar Vidal.

El Tribunal Constitucional (TC) va desestimar ahir un recurs d’empara entrat per la Cooperativa Interurbana, que va portar a la Batllia el plec de bases del concurs de la línies regulars d’autobusos, segons la sentència que es va publicar ahir en Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).



L’empresa de busos, junt amb les companyies Montmantell i La HispanoAndorrana, van presentar el juliol un recurs administratiu perquè consideraven que creava inseguretat jurídica perquè no especificava el preu de les tarifes ni de les subvencions públiques. A mitjans de setembre, el Govern va desestimar aquest recurs i, és per això, que la Cooperativa Interurbana va decidir portar el cas a la justícia, cosa que no van fer les altres dues companyies. A més, segons la sentència que es va publicar al BOPA, l’empresa interurbana també considera que la creació d’una «plataforma gestora era contrari a diversos preceptes legals i deriva a la nul·litat de ple dret de la convocatòria del concurs».



El contenciós Administratiu número 1 de la Batllia va dictaminar a finals de novembre un aute en contra de suspendre l’edicte. Per això, l’empresa va presentar un recurs de nul·litat al gener, però aquest mateix mes aquest tribunal administratiu va emetre un altre aute en contra de la companyia. Arran d’ això, la Cooperativa va entrar un recurs d’empara al TC perquè considera que aquests autes vulneren els drets a la jurisdicció i a obtenir una decisió fonamentada.

El TC, però, va recordar que la companyia de busos encara no «ha obtingut sentència en fase d’apel·lació» i que per tant no accepta el recurs d’empara fins que no s’esgotin les vies ordinàries de la justícia.



«Ens ha de satisfer que no es vulnera cap dret de l’empresa per participar en el concurs i està correctament plantejat», va ressaltar ahir el ministre Portaveu, Jordi Cinca, en referència a la resolució del TC. Des de la companyia van desestimar fer declaracions fins que no hi hagi una sentència final.

El ministre Cinca va recordar ahir que aquesta infraestructura ha tingut un cost per al Govern d’1,3 milions d’euros.