Caldea tanca amb un 4% més de visitants a l’hivern

Caldea va tancar la temporada d’hivern, de l’1 de desembre al 17 d’abril, amb un 4% més de visitants que un any abans, segons va detallar ahir el centre termal. En concret, prop de 192.000 visitants van acudir a les instal·lacions termals més grans d’Europa, va precisar Patrícia Garcia, directora de Marqueting i Vendes. Al voltant d’unes 163.000 persones van anar a l’espai termolúdic aquest hivern, un 5% més que l’exercici anterior. D’altra banda, Inúu va rebre uns 30.000 visitants, una xifra similar que la temporada anterior. «Ha estat una campanya d’hivern molt positiva», va valorar Garcia. A més, va destacar que també han incrementat els ingressos, que han estat un 6% per sobre que el mateix període de l’exercici anterior.



Per un altre costat, aquesta campanya d’hivern es va posar en marxa Likids, un espai termal per a nens, que va obrir les seves portes el 23 de desembre. Aquest recinte ha rebut uns 5.000 visitants. «Està per sobre de les nostres expectatives», va assegurar Garcia.

Aquesta campanya, el 47% dels visitants han vingut de Catalunya, especialment de Barcelona, un 27% d’Espanya, un 11% de França, un 6% d’Andorra i el 9% d’altres països.



També es va mostrar optimista amb el nombre de visites de la Setmana Santa. Del dilluns 10 d’abril a dilluns 17, Caldea va tenir al voltant de 16.000 visitants. Tot i que han arribat 1.500 clients menys que la Setmana Santa del 2016, va afirmar que està per sobre del que esperaven, ja que enguany la festivitat queia tard. De fet, des del centre termal estimaven que tindrien uns 10.000 usuaris per aquestes dates. Així mateix, Garcia va exposar que hi ha hagut dies «molt forts» en els quals gairebé s’ha superat els 3.000 visitants com és el cas de dijous a diumenge sant. Caldea ha acollit aquesta Setmana Santa Cascade, un espectacle d’acrobàcies de tel·les amb la música del violinista Javi Lin. «Ha funcionat molt bé, un èxtasi, mai havia passat abans amb cap espectacle», va destacar Garcia. Per això, repetiran a l’estiu.



Caldea preveu obrir dues instal·lacions més dins del centre. Una serà Essència en l’espai termolúdic, una sala interactiva que té unes hamaques que detecten els batecs del cor i en funció d’això canvia la llum i el sol. A la part de l’Inúu s’habilitarà una sauna que tindrà una paret amb roca salina.