Notícia Villaró, Cairat, Morell i fins a vuit escriptors firmaran llibres per Sant Jordi a Sant Julià Els compradors que es gastin més de 10 euros rebran un tiquet de regal per a una tapa i una beguda L'escriptor Albert Villaró. Autor/a: EMILIO PRENAS

La Fira de Sant Jordi que prepara Sant Julià de Lòria comptarà amb la presència de vuit autors que firmaran els seus llibres. La fira del llibre i de la rosa laurediana s’obrirà diumenge, a les nou del matí, a la placa Laurèdia, on hi haurà una desena de parades de roses i llibres.



Una de les activitats principals serà la signatura de llibres, entre les onze del matí i la una de la tarda, dels escriptors següents: Teresa Cairat, amb El Síndic Cairat. El meu padrí (editorial Andorra); Omar el Bachiri, amb Vivo como quiero; Marta Deu, amb Del Pas de la Casa, menuda memòria (Anm Editors); Manuel Montobbio, amb Ideas chinas: el ascenso global de China y la Teoría de las Relaciones Internacionales (Icaria editorial); Antoni Morell, amb Passaport sense nom (Anm editors); Robert Pastor, amb Perdut i altres històries de les Valls (Anm editors); Susana Ginesta, amb Com vaig aprendre que mai és tard per emprendre, i Albert Villaró, amb el conte La Clara i la sopa de lletres (Aloma editors), il·lustrat per Laura Pal.



Entre les activitats previstes per diumenge, de les onze del matí a les dues de la tarda, s’impartirà un taller infantil de punts de llibre, a càrrec de Núria Novell, professora de l’escola d’art de la parròquia. A la una de la tarda, la Coral Rocafort farà una cantada de caramelles.



A la tarda, entre les quatre i les set, s’organitzarà un taller infantil de papiroflèxia, a càrrec de Manel Arroyo.



D’altra banda, els compradors de llibres i roses que es gastin més de 10 euros rebran un tiquet de regal per a una tapa i una beguda en qualsevol dels vuit establiments que s’han adherit a la campanya. «Mirem d’aprofitar qualsevol esdeveniment que tenim a la parròquia per donar-li vida, i ara hem trobat una fórmula que funciona i que és combinar les activitats que organitzem amb el sector gastronòmic», va explicar ahir el conseller de Cultura lauredià, Josep Roig, per a qui la combinació «és un reclam i un atractiu més» per a la parròquia, segons informa l’ANA.