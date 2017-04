Notícia Presentats els llibres d’Obiols sobre l’Alta i la Baixa Cerdanya Els dos volums formen part de la col·lecció ‘Viatge universal pel Pirineu’ Presentació dels volums 2 i 3 de ‘Viatge universal pel Pirineu’. Autor/a: EL PERIÒDIC

La sala d’actes de l’Ajuntament de la Seu es va omplir aquest dimecres al vespre per a la presentació dels dos nous volums de Viatge Universal pel Pirineu. Si la muntanya fos el món, de Joan Obiols. Els nous llibres estan dedicats a l’Alta i la Baixa Cerdanya.

Obiols va fer una breu pinzellada del contingut d’ambdós volums, resultat dels seus viatges pel Pirineu. En aquest cas, l’escriptor urgellenc va concloure que existeix una consciència pel que fa a la unitat de la Cerdanya, especialment a nivell geogràfic, però que després de més de tres segles de partició per part dels estats espanyol i francès persisteix una frontera psicològica que es reflecteix en el caràcter. Així, segons l’autor, «la gent de l’Alta Cerdanya, tot i tenir un fort substrat de cultura catalana, és més pràctica, per la influència francesa, i a la Baixa Cerdanya són més sentimentals».

La presentació d’aquests dos llibres d’Obiols va comptar amb les intervencions del també escriptor Albert Villaró i del periodista d’Andorra TV Andrés González-Nandín, amb una breu presentació a càrrec del tècnic de Cultura de l’Ajuntament de la Seu, Albert Galindo.