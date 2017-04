Notícia Les estacions d’FGC tanquen la temporada amb 610.000 visitants La xifra d’aficionats suposa un 28% més que fa un any L’estació d’esquí nòrdic de Sant Joan de l’Erm. Autor/a: EL PERIÒDIC

Les estacions d’esquí del Grup FGC (La Molina, Vallter 2000, Vall de Núria, Espot i Port Ainé) han tancat la temporada d’hivern amb un total de 610.206 visitants. La xifra suposa un augment del 28,09% respecte de la temporada passada. Ferrocarrils de la Generalitat ha destacat que els «preus a la demanda social» i les fortes nevades a les estacions han estat els factors clau en aquest increment important de visitants.

La Molina segueix concentrant la majoria d’aficionats de l’oferta del Grup FGC i enguany ha rebut 330.491 visitants. La segueix Ski Pallars (Espot i Port Ainé), que suma 179.551 forfets venuts, mentre que Vallter n’ha rebut 59.308; i Vall de Núria, 40.856 i.

Amb aquestes dades, La Molina ha batut el seu rècord històric d’activitat, que fins ara datava de la temporada 2008-09, i ha viscut, en xifres, la seva millor temporada. El nombre de visitants ha augmentat un 37,37% respecte del 2016 (240.588). A més, l’estació ha estat oberta pràcticament al 100% durant tota la temporada, amb unes condicions «extraordinàries» de quantitat i qualitat de neu, segons ha destacat el Grup FGC, cosa que ha permès obrir també pistes que molt sovint resten tancades.

Durant els mesos d’hivern l’estació del municipi d’Alp ha organitzat un ampli ventall d’activitats i esdeveniments, com ara les Copes del Món d’Snowboard i de Parasnowboard, a més a més d’altres competicions internacionals, estatals, autonòmiques, socials i proves de material. Paral·lelament, ha reestructurat les tarifes i ha adequat les franges d’edat, novetats que han suposat un increment en la venda tant dels forfets de temporada com dels forfets de dia, informa RàdioSeu.



fortet recarregable / La venda del fortet recarregable, que permet anar directe a pistes sense cues a les taquilles, també ha experimentat un creixement important. També hi ha hagut un increment de visitants a les activitats complementàries: circuit de raquetes, tubbing, excursions en màquina, sopars d’alçada i baixades nocturnes, slalom 4Motion by Volkswagen i Snake-gliss.

El grup recorda que l’activitat del Parc d’Aventura als arbres segueix en funcionament tots els caps de setmana, i que a partir del 3 de juny La Molina començarà la temporada d’estiu amb l’obertura del Telecabina i el Bikepark.

Les estacions del Pallars Sobirà han rebut en conjunt 179.551 persones, cosa que significa un increment de l’1,08% i ha consolidat així el creixement dels últims anys. Els millors resultats s’han obtingut durant el pont de la Puríssima i les vacances nadalenques, amb un increment d’un 44% de visitants respecte a la temporada anterior.