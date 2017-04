Grandvalira obté la millor xifra de la seva història en forfets venuts

Andorra ha continuat durant la temporada 2016-2017 la progressió dels darrers anys que posiciona el país dels Pirineus com un dels destins turístics més cotitzats del panorama internacional. Si dimarts van sortir a la llum les xifres de Vallnord, amb uns 685.000 dies d’esquí venuts que no són cap rècord en afluència però sí en facturació –això sí, sense aportar les xifres–, ahir va ser l’altra estació del Principat, Grandvalira, la que va fer públic el balanç de la temporada. I amb els números a la mà, ha estat la millor campanya en els 14 anys que té el domini esquiable que dirigeix Alfons Torreño. 1.765.039 forfets venuts que la situen, de carrer, com a líder en afluència a la península ibèrica –i possiblement també dels Pirineus, a l’espera que es publiquin les dades de les estacions de França– i que la consoliden en el top-15 mundial segons l’estudi publicat pel prestigiós consultor suís Laurent Vanat, el qual també posiciona Grandvalira dins del selecte grup dels 50 resorts d’esquí més grans del planeta que superen el milió de visitants.



Són diverses les raons que expliquen la històrica campanya de la Vall d’Orient. D’una banda, aconseguir consolidar mercats estrangers estratègics com ara el francès i el britànic, la prospecció d’altres de nous com el belga i el nòrdic, i la recuperació del rus, que havia patit una davallada els últims hiverns.

Els canons garanteixen un 65% / D’altra banda, l’intens treball de manteniment de les pistes, amb una producció de neu artificial superior a anys anteriors que ha garantit el 65% de la superfície esquiable. L’equip de màquines ha acumulat més de 27.000 hores de feina, un 5% més que l’hivern de l’any passat, per garantir la qualitat del tapet blanc. Ni la falta de neu per la carència de precipitacions ha impedit obrir les portes al desembre, quan es va obrir l’estació. La cosa ha anat a més fins viure el millor febrer dels darrers sis anys en afluència. La Setmana Santa, objectivament, no ha estat per tirar coets. Poc més de 100.000 visitants. Però s’ha de dir que la xifra tampoc és gens menyspreable tenint en compte les altes temperatures que s’han registrat i que han fet que la platja es convertís en un seriós rival per a les estacions d’esquí.

Inversió de 13 milions / Grandvalira ha destinat 13 milions d’euros a una sèrie de millores: remuntadors nous, condicionament de pistes noves, millora de serveis i diversificació dels seus punts de restauració, que mereixen una menció apart. Perquè la gastronomia està adquirint un pes rellevant a l’estació. Perquè hi ha un pla estratègic específic, amb una despesa de 10 milions d’euros en noves infraestructures els darrers cinc anys, que ofereixen de tot. Des del senzill entrepà fins les últimes tendències del mercat culinari.



D’aquí que a les enquestes de satisfacció –realitzades a 16.800 clients– han puntuat el menjar amb un 8,1, el servei del personal amb un nou i l’estació en general, amb un 8,37 sobre 10. «Seguirem treballant en noves inversions que garanteixin una millora contínua del servei que oferim», promet Torreño.