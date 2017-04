Marín no es posicionarà fins que finalitzin els estudis de l’heliport

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, va anunciar ahir que el comú no es «posicionarà» a favor o en contra de la ubicació de l’heliport fins que l’Executiu no presenti tots els informes i els estudis relatius a la seguretat de les instal·lacions. En aquest sentit, la cònsol va assegurar que encara queden diferents «proves i simulacres» per fer, i que si finalment els estudis acaben mostrant un resultat negatiu, llavors serà el mateix comú qui defensarà que la ubicació no és l’adient.



Marín va realitzar aquestes declaracions després de reunir-se amb els representants de la plataforma ciutadana que ha sorgit en contra de la ubicació de l’heliport. Durant la trobada, els veïns de la parròquia van exposar els neguits que han anat sorgint entorn al fet que l’heliport es pugui construir al costat de FEDA i les afectacions medi ambientals i acústiques que hi poden haver.



Al respecte, Marín va demanar als ciutadans que donin un vot de confiança al Govern i que esperin a tenir tots els estudis, ja que un cop «es tinguin les conclusions, potser es veurà que no hi ha res negatiu i llavors la plataforma estarà a favor de la ubicació, no ho sabem». A més, va recordar que «si hi ha el mínim perill de seguretat o acústic, el mateix Executiu ja va remarcar que la ubicació de l’heliport es replantejarà».

Accidents / Un altre dels temes que més es va exposar durant la reunió va ser la possibilitat de patir accidents. I és que malgrat que la plataforma assegura que hi ha una probabilitat de risc d’accident «cada cinc anys», Marín va matisar que «accidents n’hi pot haver sempre, per això calen estudis de seguretat i viabilitat, per conèixer bé els riscos d’aquesta infraestructura». A més, la cònsol va desmentir que amb la ubicació prevista els helicòpters «passin al costat de les cases, tal com diuen els membres del moviment veïnal».



Així mateix, els representants destaquen que hi haurà «uns 10 vols» diaris. Un fet que Marín també va dubtar, i és que «no es començaran amb 10, encara no hi ha res definit, però aniran sota demanda i de ben segur que si s’arriba a 10 serà amb el temps».

Flux d’informació / A més, Marín va assegurar que el comú «sí ha estat informat» sobre el projecte de l’heliport. La cònsol va fer aquesta afirmació en resposta a les declaracions dels representants de la plataforma, que van matisar que hi ha una «manca d’informació» en la corporació i que aquesta s’ha traslladat als ciutadans, ja que «no s’està informant sobre el projecte». Al respecte, Marín va especificar que el Govern s’ha compromès a transmetre tots els resultats dels futurs estudis i que un cop el comú tingui la informació, la traslladarà als representats de la plataforma.

La necessitat d’un heliport / Independentment de si finalment l’heliport s’ubica o no als terrenys d’Encamp, Marín va assegurar que a Andorra unes instal·lacions com l’heliport són «necessàries». A banda de la promoció turística i comercial que pot portar la infraestructura, la cònsol va destacar el servei sanitari dels helicòpters, i és que «gràcies a què tenim aquest transport podem traslladar ciutadans que ho necessiten a França o a Espanya en casos d’accident o malalties. L’heliport dona un valor afegit al país, es faci aquí o on es faci», va afegir Marín.