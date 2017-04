El Col·legi d’Advocats no veu incompatibilitat en l’‘afer Pujadas’

El Col·legi d’Advocats no veu incompatibilitat en què el lletrat Manuel Pujadas representés els treballadors de BPA el 2015 i ara al Govern en una querella contra els exdirectius de l’entitat financera per blanqueig de diners. «És per un assumpte totalment diferent quant a la matèria, s’ha d’entendre que l’advocat no ha pogut, en l’execució del seu segon encàrrec professional, fer ús de la informació obtinguda en execució del primer encàrrec professional», explica el Col·legi, en la resolució que el mateix Pujadas ha fet arribar als mitjans de comunicació.



El març del 2015, després de la intervenció de BPA, els treballadors van contractar el bufet de Pujadas per estudiar la seva situació. En aquest context, el lletrat els va acompanyar en les reunions col·lectives fins que van firmar un conveni el setembre d’aquell any. D’altra banda, el juliol del 2016, Pujadas va presentar una querella contra els exdirectius de BPA en nom i representació del Govern. Un mes més tard, un grup de treballadors de BPA va presentar una queixa al Col·legi d’Advocats perquè veien que hi havia incompatibilitat en què Pujadas representes ara el Govern perquè podria violar el secret professional d’informacions rebudes per part dels treballadors.



No obstant això, el Col·legi d’Advocats va arxivar la queixa a començaments de mes perquè considera que Pujadas «ha intervingut en defensa dels interessos estrictament laborals del conjunt dels treballadors, sense tenir relació individualitzada». A més, també va valorar que «la informació tramesa al lletrat per part dels representants dels treballadors només podia ésser de caire estrictament laboral i relativa a la situació dels treballadors en cas d’acomiadament o de reubicació en una altra entitat». Ara el grup de treballadors té un mes per fer un recurs davant el Col·legi d’Advocats.

Pujadas es defensa / Pujadas es va mostrar ahir satisfet amb la resolució del col·legi. «Estava tranquil perquè no hi havia incompatibilitat», va manifestar el lletrat en una roda de premsa.



Entre els que van presentar la queixa hi ha malestar perquè la resposta només ha estat tramesa a Pujadas. En aquest sentit, l’advocat va explicar que la normativa actual només contempla que la resolució sigui enviada «a qui té un interès legítim» i que, per tant, «si no té cap perjudici, no ha de perquè tenir accés», va destacar Pujadas.



A més, la resposta del Col·legi ha arribat vuit mesos més tard que el grup de treballadors oficialitzés la seva queixa. D’això, Pujadas no en va voler parlar. «Jo no vinc aquí a defensar el Col·legi», va esgrimir el lletrat.