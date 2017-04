Fudo-Shin, 20 anys d’esport i fomentant valors

El Club Karate Fudo-Shin d’Escaldes-Engordany està d’aniversari. Avui mateix fa 20 anys. Són centenars els alumnes que han passat per l’entitat al llarg de tots aquests anys. I tots ells han rebut una formació no només en el vessant esportiu i de competició, sinó també com en qualsevol altra art marcial, uns valors a desenvolupar en el dia a dia.



L’ànima del club és Xavier Herver, el seu director tècnic. El 1997 va decidir deixar el Shotokan d’Andorra la Vella, on donava classes, per fundar el Fudo-Shin. «Era la manera de diversificar el karate amb un club més i ajudar a fer créixer la federació», assegura Herver. En aquells inicis es trobaven amb només cinc joves alumnes i en una sala de parquet, ja que no comptaven amb tatamis. Actualment en són 116 i sumant la marca Xavi Andorra amb els clubs d’Ordino i la Massana en són al voltant dels 200 abastant totes les categories, dels més joves als adults. En 20 anys n’han passat moltíssims, i els que van ser alumnes porten ara als seus fills. «D’aquests n’hi ha uns quants i n’estem molt contents, perquè és un senyal que van estar satisfets amb la nostra tasca i ens continuen fent confiança».

Herver és dels que sempre s’ha preocupat, a més de la part esportiva, de la formativa. «Estic molt orgullós de poder dir que eduquem a través de l’esport. A les arts marcials el vessant educatiu es reforça més, amb una filosofia i valors. A més treballem colze a colze amb les famílies perquè si hi ha algun dels nostres joves que es desvien dels estudis, hi estem a sobre per ajudar-los». En dues dècades de vida l’evolució del Fudo-Shin «ha estat molt gran i quan vam començar no m’hagués imaginat arribar on ho hem fet. Moltíssima gent hi ha format part i a nivell qualitatiu hem guanyat moltes medalles i copes, algunes força importants tant a nivell nacional com internacional».



Els objectius de cara al futur «és seguir treballant en la mateixa línia. Fa molts anys que ens mantenim a un nivell altíssim i ens trobem en una situació excel·lent. Volem seguir impulsant-nos a nivell tècnic i tenim el repte de mantenir i consolidar un equip sènior de competició de garanties». El club organitza diverses competicions, però destaca especialment l’Open Internacional d’Escaldes-Engordany, que en la darrera edició va tenir més de 800 participants: «És un producte madur i que ara va sol, tot i que al començament no va ser fàcil. Teníem clar que volíem fer un producte diferent a la resta, perquè sinó fas un torneig més dels molts que hi ha al calendari. El format que realitzem de competició, espectacle i festa és la clau de l’èxit i permet que ens coneguin fora i la gent pugi a participar. No és un esdeveniment més i a més tenim a favor que l’entorn on es troba per a qui ve és increïble».



Herver recorda que el Fudo-Shin «està obert a tothom» i la importància de realitzar esport, especialment entre els joves: «La gent ha de reflexionar el moment actual que estem vivint i la dificultat per a que la canalla faci activitat física. Els problemes de sobrepès que hi ha actualment n’és un exemple. Han de tenir al cap que fer esport és equivalent a salut, i a més, les arts marcials de valors».