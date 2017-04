Les finals del Torneig Grand Sud comptaran amb 400 jugadors

Les finals del Torneig Grand Sud es disputen al Principat el 20 i 21 de maig, amb la participació de conjunts de categories sub-16 i sub-18 de Migdia-Pirineus, Armagnac-Bigorre, Llenguadoc i País Català.



És la primera ocasió que l’esdeveniment es disputa al país i compta amb la col·laboració en l’organització de l’RC Encamp-Pas de la Casa, VPC i Federació Andorrana de Rugbi (FAR). Entren en joc 400 jugadors i els partits seran a l’Estadi Nacional i el de Prada de Moles d’Encamp. La competició es disputa a set, 12 i 15. Xavier Vilasetrú, president de la FAR, subratlla que en aquest torneig «hi haurà molt bon nivell de rugbi» i que la intenció de l’ens és seguir continuant organitzant esdeveniments d’aquest tipus. Aquesta trobada amb diferents comitès francesos considera que també és una bona oportunitat d’obrir i mantenir relacions. Jeannot Martinho, representant de l’Encamp-Pas de la Casa, destaca que el torneig «és una bona promoció pel rugbi a Andorra». Michel Larrieu, vicpresident del Comitè d’Armagnac-Bigorre, remarca que el país compta «amb dos estadis magnífics i els jugadors se sorprendran de les grans instal·lacions que hi ha a Andorra.