La FAF s’apunta al fenomen mundial dels esports electrònics

Els eSports estan agafant una immensa volada els últims anys. És un negoci mundial en plena expansió i que té encara un llarg recorregut. Ha deixat de ser simplement el fet de jugar a videojocs per convertir-se en un fenomen global amb milions de jugadors i, sobretot, de seguidors, movent unes xifres econòmiques astronòmiques. La Federació Andorrana de Futbol (FAF) es puja a aquest carro i crearà un equip oficial que la representi en tot tipus de competicions.



L’elecció dels jugadors es portarà a terme mitjançant un draft del 12 al 14 de maig a l’Estadi Comunal, on s’instal·laran les consoles i els televisors. Hi haurà sis espais de competició amb alguns dels jocs més importants del moment, com el FIFA 17, Rocket League, League of Legends, Overwatch, Hearthstone i Clash Royale. Cada torneig es disputa per eliminatòries i la final, si tècnicament es pot realitzar, es portarà a terme a la pantalla del camp de l’Estadi. Ahir es van obrir les inscripcions per participar-hi. Els vencedors, a més de formar part de l’equip, també podran guanyar premis de material tecnològic.



El directiu de la FAF, Manolo Jiménez, assenyala que «la federació treballa en tots els aspectes» i aquesta nova secció d’esports electrònics n’és un exemple. La creació es produeix perquè «tenen una gran atracció pel públic», amb tornejos que arriben a omplir les graderies de pavellons amb desenes de milers d’espectadors, amb jugadors que entrenen, estudien el rival i tenen psicòlegs i preparadors físics. Com a ens, «som la primera federació que fa aquesta activitat. Som pioners». L’equip andorrà competirà en diferents tornejos a nivell internacional.

Possibilitat olímpica / Aquests esports electrònics estan agafant una importància que, fins i tot, s’ha començat a plantejar que entrin a formar part del programa dels Jocs Olímpics. Són diversos els estaments que persegueixen aquest objectiu. Fins i tot des de la candidatura de Los Angeles 2024 s’ha arribat a afirmar que s’estan plantejant la possibilitat d’introduir-los si s’aprova. Així ho afirmava mesos enrere Casey Wasserman, president de la candidatura californiana. Va expressar aquesta opció després de la gran final del Campionat del Món del League of Legends, que va reunir més de 21.000 persones a l’Staples Center de Los Angeles i milions d’espectadoris en línia des de les seves cases.



Però aquesta no només és una opció de futur, sinó que es tracta d’una realitat de present. Les primeres passes ja estan fetes. I és que als Jocs Asiàtics de Jakarta de l’any vinent i els d’Hangzhou del 2022 seran al programa de competició, tot i que s’ha de veure encara si ho fan com a una disciplina més o com un esport d’exhibició. El mercat asiàtic és el que hi està més implicat, però es tracta ja d’un fenomen planetari i en totes els continents ja hi ha un gran seguiment, les competicions tant de caràcter nacional com internacional es multipliquen cada any i es mou una quantitat cada cop major de diners en contractes, premis i publicitat.

Aposta dels clubs de futbol / Com a esport electrònic els clubs no es volen quedar al marge d’aquest pastís. Tothom vol la seva porció i per aquest motiu cada cop són més el que creen el seu equip. Paris Saint Germain, Manchester City, West Ham, Sevilla, Betis, València, Reial Societat, Schalke 04, Wolfsburg, Sampdoria, Ajax, PSV Eindhoven, Sporting de Lisboa, Galatasaray, Besiktas, Dinamo de Moscou, River Plate i Santos són alguns dels clubs de futbol que ja compten amb equip propi, i que tenen autèntiques estrelles dels eSports. En aquest sentit es realitzen fitxatges prenent-se jugadors els uns als altres, com passa de la mateixa manera en el món del futbol i en qualsevol altre esport. És la llei de l’oferta i la demanda. A França, fins i tot la Lliga de Futbol Professional, a través de la Ligue 1, organitzarà una competició d’esports electrònics centrada en el FIFA 17.