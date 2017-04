La Xarranca es reinventa per acollir totes les disciplines

L’Associació d’Artistes de la Xarranca es reinventa i busca un nou model que persegueix incloure totes les disciplines artístiques. Emmanuelle Besnard, presidenta de l’entitat, va explicar ahir «que la idea és que sigui una associació oberta a tot tipus d’artistes, tot i que els nostres orígens són les arts plàstiques». Besnard va destacar que amb això es volen adaptar a la «realitat del món de l’art d’acord als temps que corren». Actualment, va explicar, un sol artista pot treballar diferents disciplines. «Els artistes contemporanis estan oberts a totes les disciplines», va destacar ahir Besnard en una roda de premsa. A més, Helena Guàrdia, la secretària de la Xarranca, va defensar que una mateixa obra pot incloure diferents tipus d’art. Així doncs, en l’art contemporani «s’han d’agrupar diferents línies de treball per crear un projecte».



Així mateix, Juli Barrero, membre del grup de comunicació, va relatar que la Xarranca va néixer fa trenta anys i que llavors tampoc existien disciplines que sí hi ha en l’actualitat, com l’animació. Per això, va ressaltar que tot i que l’associació té un passat ara es tracta de mirar cap al futur. «Agafarem les velles estructures de la Xarranca per fer coses noves», va destacar Barrero. Actualment, va agregar, els artistes «cada cop són més multidisciplinaris» i, en aquest sentit, la Xarranca ha de ser «una plataforma que sigui un punt de trobada o un pont entre les diferents disciplines». És per això, que l’objectiu de l’associació no és tant muntar projectes, sinó ser un punt de trobada entre els artistes. Per aquest motiu, el primer divendres de cada mes fan trobades entre artistes. «No volem unir carteres, sinó ments», va ressaltar Barrero.

Nova junta / Després d’un temps sense activitat, fa un any que la Xarranca es va tornar a reunir per definir el rumb que volia prendre. D’aquí va néixer fa tres setmanes la nova junta que encapçala Besnard, que haurà d’ocupar el càrrec mínim un any. Fins ara, l’associació tenia una estructura jeràrquica i ara vol «ser més horitzontal». Per això, s’han creat set grups de treball. Entre els principals reptes està reformar els tallers artístics i residències de la Massana. «S’han desvirtuat», va dir Guàrdia, que hi va afegir que volen reactivar-los.



Un altre dels objectius serà posar en marxa l’espai la Peixera, que se situarà a l’Art al Roc, però que no poden ocupar fins que el Govern el rehabiliti. La Xarranca desconeix quan serà, però Guàrdia va assenyalar que es tracta d’un espai on es podran exposar obres i que serà vidriat, per la qual cosa es podrà veure el que hi ha en el seu interior des del carrer com si fos un aparador. També oferiran assessoria legal i fiscal als artistes que ho necessitin.

Actualment la Xarranca està formada per una quarantena d’artistes.