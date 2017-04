El consum de quotes puja un 12,3% aquest hivern

El nombre de quotes consumides aquest hivern és un 12,3% superior que el mateix exercici de l’any anterior, segons dades que es van publicar ahir en el Departament d’Estadística. En concret, aquest any es van registrar 3.957 autoritzacions, unes 432 més que l’hivern anterior.



En detall, s’han incrementat un 38,6% les quotes d’extracomunitaris amb prop de 1.660 autoritzacions. Pel que fa als comunitaris s’han reduït un 1,2% les autoritzacions i s’han registrat 2.303 permisos.



El Govern va aprovar per aquest hivern un total de 3.281 permisos en cinc sectors: hoteler, estacions d’esquí, comerços de lloguer de material esportiu, comerços al detall i activitats immobiliàries, i agències de viatges. El termini per presentar les sol·licituds per les autoritzacions a immigracions era del 26 d’octubre a l’1 d’abril. La normativa preveu una ampliació de quotes del 30% i en la campanya actual s’han esgotat un 120,6%.



Per sectors, hoteleria és el que ha experimentat un increment més important en contractacions. En concret, un 13,6% més que l’exercici anterior, seguit del lloguer de material esportiu (10,5%), estacions d’esquí (9,5%) i agències de viatges (5,6%). L’únic sector que va experimentar una disminució respecte a l’any abans és el del comerç al detall, on es van entregar 12,5% permisos menys. El president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Manel Ara, va explicar que aquest increment es deu a les contractacions a les zones d’esquí. «En els hotels més de temporada, a les parròquies altes és on balla molt les contractacions», va dir Ara.

D’altra banda, les autoritzacions de residència i treball a 31 de desembre van ser de 33.151, una variació anual positiva de l’ 1,8%. L’any també va tancar amb 7.785 persones que tenien una residència simple, això és un increment del 3,6% que un any abans.



A més, es van comptabilitzar 1.345 permisos de treball fronterer, una disminució anual del 6,3%. També es va reduir un 28,7% les autoritzacions de treball temporal d’empreses estrangeres.