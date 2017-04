Notícia SDP, en contra que Bonet segueixi a ple temps La consellera Sílvia Bonet saluda al socialdemòcrata Gerard Alís. Autor/a: MARICEL BLANCH

La sessió parlamentària que va tenir lloc ahir va plasmar per primera vegada la nova situació del grup mixt i, concretament, de Socialdemocràcia i Progrés (SDP). La marxa de la consellera Sílvia Bonet de la formació progressista va implicar, a efectes pràctics, que intervinguessin fins a tres consellers sota el paraigües del grup mixt: un dels tres consellers del PS, Naudi per SDP i Bonet com a independent. Un fet que, segons Naudi, no té efecte per al funcionament del partit més enllà de la pèrdua de temps d’intervenció que tindran a partir d’ara, ja que se l’han de repartir.



A l’espera que la Junta de Presidents es reuneixi i decideixi com es reorganitza el grup, Víctor Naudi va dir públicament ahir per primer cop que no veu bé que Sílvia Bonet segueixi com a consellera a ple temps. «Crec que no li correspon seguir perquè l’acord al qual es va arribar amb la Junta de Presidents i els altres grups s’ha trencat», va exposar. A l’entendre del conseller d’SDP, «en l’aplicació estricta de l’acord no li correspon està a ple temps».



Una opinió, però, que encara no ha comunicat a la Junta de Presidents, ja que el progressista entén que primer s’han de pronunciar ells.