Notícia La llei sindical provoca una guerra de retrets al Consell El PS assegura que el Govern no té en compte els treballadors El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, durant la sessió parlamentària d’ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El rebuig per part del Govern i de la majoria demòcrata a prendre en consideració la proposició de llei de llibertat sindical presentada pel Partit Socialdemòcrata (PS) va suscitar ahir una guerra de retrets al Consell General. La consellera socialdemòcrata, Rosa Gili, va retreure al Govern que només defensi la patronal i no tingui en compte els treballadors. Per part seva, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va afirmar que cal una reforma més àmplia i va criticar que el PS fes «un debat d’etiquetes». Espot també va opinar que la proposta de llei és «una còpia simètrica del règim sindical de països veïns».



Per a Gili, els arguments de l’Executiu i de DA es podrien haver considerat en forma d’esmenes sense rebutjar la proposta de llei. Una opinió que van compartir el conseller d’SDP, Víctor Naudi, i la consellera independent Sílvia Bonet que, malgrat apuntar que la modificació manca d’una regulació més concreta del conflicte col·lectiu i del finançament, entre d’altres, van votar a favor de la presa en consideració. Per contra, el conseller liberal, Ferran Costa, va rebutjar la proposta perquè entenen que «es queda a mig camí» i confien que les lleis presentades per DA aportin un «plantejament més global».



Finalment, des de les files demòcrates es va convidar els consellers socialdemòcrates a treballar conjuntament amb els tres textos elaborats pel grup i que actualment estan estudiant els agents socials i econòmics per fer les seves aportacions. En aquest sentit, Gili va deixar clar que «no tots els interlocutors marxen del mateix lloc en començar la cursa» fent referència al fet que els agents socials i econòmics no tenen els mateixos recursos dels quals disposa el Govern per dur a terme un anàlisi amb profunditat.