Notícia Aprovades les lleis del cos penitenciari i de bombers El grup liberal vota en contra de les dues propostes legislatives

El Consell General va aprovar ahir la creació, per primera vegada, d’una llei específica que regula el cos de bombers amb el suport de la majoria demòcrata, de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) i de la consellera Sílvia Bonet. Per la seva banda, el Partit Socialdemòcrata (PS) va decidir abstenir-se i el Grup Parlamentari Liberal hi va votar en contra. Pel que fa a la modificació del cos penitenciari, es va aprovar únicament amb el suport del grup demòcrata, ja que tots els grups de l’oposició la van rebutjar.



Per part del grup liberal, el conseller Jordi Gallardo va argumentar el seu vot negatiu indicant que, al seu entendre, el text genera «inseguretat jurídica» perquè hi ha molts aspectes que caldrà desenvolupar a través de reglaments, així com pel «greuge comparatiu» que podria ocasionar entre funcionaris, especialment pel que fa al règim disciplinari i a «l’arbitrarietat» per entrar a formar part del cos. Els liberals també creuen que «s’ha perdut una oportunitat per modernitzar els dos cossos». «Hem acostat posicionaments però aquest consens no ha estat possible en temes bàsics, com la inseguretat jurídica que genera que alguns aspectes de funcionament diari quedin en mans de la mateixa direcció dels cossos», va afegir Gallardo.



D’altra banda, l’abstenció del PS respon, tal com va detallar el conseller Gerard Alís, al fet que «no s’hagin tingut en compte el nombre d’hores que constitueixen la seva jornada laboral, així com d’altres mancances que a parer del socialdemòcrata són un reflex «del màrqueting de DA per amagar el seu totalitarisme».



Una afirmació que va ser criticada pel conseller demòcrata, Marc Ballestà que el va acusar de «fer grans titulars» i li va respondre que «potser caldria que es plantegessin perquè no s’ha transaccionat cap de les seves esmenes». «Potser és perquè són vostès els totalitaris», va concloure.