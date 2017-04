Notícia Balanç positiu de l’exposició sobre els Senyors de Caboet Els organitzadors han rebut la felicitació dels assistents Visitants a l’exposició sobre el patrimoni dels Senyors de Caboet. Autor/a: EL PERIÒDIC

L’Associació Amics de la Vall de Caboet ha fet un balanç molt positiu de la jornada de portes obertes al Patrimoni dels Senyors de Caboet. El cap de setmana passat, l’entitat va oferir a veïns i visitants la possibilitat de conèixer més de prop i prendre consciència de la importància que va tenir la vall de Cabó en la política pirinenca medieval i també en l’aparició documental de la llengua catalana.

Montse Riu Piqué, portaveu de l’associació, es felicita del fet que han rebut «moltes mostres de felicitació per part dels visitants, els quals ens han valorat tant la qualitat de l’exposició com la tasca de difusió del patrimoni que es fa des de l’associació». Durant els dos dies van passar per l’església romànica de Sant Serni unes 160 persones. Riu assegura que s’han vist «sorpresos i alhora satisfets pel nombre de visitants». Si bé eren conscients que els dies festius de Setmana Santa són les dates en què més gent surt de casa, no tenien clar «quina seria la resposta». També han destacat la diversitat dels assistents, ja que s’hi van sumar tant veïns de la comarca com persones vingudes des d’Andorra i de diversos indrets de Catalunya.