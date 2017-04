Notícia Constituït el comitè organitzador del Mundial de Piragüisme 2019 La cita esportiva comptarà amb les tres modalitats d’aigües braves Els membres del comitè organitzador, ahir. Autor/a: MARC DIDAC

El comitè organitzador del Mundial de Piragüisme 2019 de la Seu d’Urgell i Sort es va constituir ahir. La reunió també va servir per fer una proposta de calendari d’esdeveniments per al període 2018-2019 i posar sobre la taula una estimació del pressupost operatiu i d’inversions, així com una previsió de les infraestructures i operacions que caldrà dur a terme fins a l’inici de la competició.

Serà la primera vegada que una cita esportiva de primer nivell comptarà amb les tres modalitats del piragüisme d’aigües braves –eslàlom, descens i estil lliure- Cal recordar que Sort i la Seu d’Urgell sumen en el seu currículum diversos Campionats del Món i una desena de Copes del Món. A més a més, la capital de l’Alt Urgell va ser subseu olímpica de piragüisme en els Jocs Olímpics de Barcelona de 1992.

A banda de Gerard Figueras, acompanyat del director del Consell Català de l’Esport, Antoni Reig, i el representant territorial de l’Esport a Lleida, Joan Segura, han assistit a la trobada els presidents de la Federació Espanyola i Catalana de Piragüisme. H