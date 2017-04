Notícia Compromís vol rebaixar la zona blava de la Seu El grup municipal demana renegociar el contracte amb SABA Un parquímetre al carrer Llorenç Tomàs i Costa. Autor/a: EL PERIÒDIC

El grup municipal de Compromís X La Seu proposa una rebaixa del preu de la zona blava al centre de la capital alturgellenca. Concretament, la formació va presentar ahir al consistori una petició en la qual planteja renegociar el contracte amb l’empresa concessionària, SABA.

Actualment, la companyia del grup Criteria Caixa paga a l’ajuntament 124.850 euros l’any per l’explotació de la zona blava. Compromís proposa «reduir aquesta aportació (el que paga SABA al consistori), tot adequant-la a un nou marc tarifari més senzill i econòmic». La proposta consta d’acordar uns nous preus que permetin, per exemple, «que es pugui pagar per aparcar tot un matí o tota una tarda».

Des del primer grup de l’oposició justifiquen la proposta per «la gran preocupació del comerç de la Seu pel seu futur», en base a l’enquesta que van fer als establiments i que es va publicar el desembre passat. Al ple municipal d’aquest febrer, Compromís va presentar una proposta d’acord que es va aprovar per unanimitat, on es demanava un replantejament de la zona blava, que havia de passar per «entendre aquest sistema com a un regulador de l’aparcament per tal de facilitar la rotació, no com una altra via de recaptació municipal». En aquest sentit, consideren que «la zona blava ha de ser un servei públic destinat a facilitar i procurar que tota aquella gent que visita la ciutat, per anar al mercat, comerços o tot just a fer turisme, pugui trobar aparcament sense la pressió constant de pagar la zona blava amb l’amenaça de sanció econòmica».



El portaveu de Compromís, Òscar Ordeig, també considera que amb la construcció del supermercat Mercadona es va fer «urbanisme a mida», ja que es va permetre a l’empresa de distribució la construcció d’un espai de més de 300 aparcaments gratuïts «quan, a més, una part de les mateixes places estava destinada a equipament públic». Ordeig hi afegeix que «en canvi, al Centre Històric i les zones més comercials totes les 500 places d’aparcament són de pagament, amb unes tarifes força elevades».

La proposta presentada, concretament, demana establir dues categories de carrers en funció de la demanda d’aparcament. La Zona 1, «la més cèntrica i amb més demanda», la formarien els carrers Major, Fra Andreu Capella, passeig Joan Brudieu, plaça Catalunya, Sant Ot i Pau Claris fins a Joaquim Viola. En tota aquesta àrea el preu seria de 0,20 €/hora «amb la possibilitat que amb 1 euros es pugui aparcar tot el matí o la tarda». Pel que fa a la Zona 2, els «carrers, amb menys demanda», l preu proposat és de 0,10 €/hora, amb la possibilitat que amb 0,50 € es pugui aparcar tot el matí o tota la tarda.