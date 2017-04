Notícia Decomís de prop de 2.300 paquets de tabac a Civís Els agents van localitzar el gènere en un monovolum amb tres ocupants El Renault Space amb els paquets de tabac. Autor/a: GUÀRDIA CIVIL

La Guàrdia Civil va informar ahir del decomís de prop de 2.300 paquets de tabac en un control a la zona de Civis. Els fets es van produir dimecres a la nit. Cap a les 20.30 hores, efectius de la Secció Fiscal de la Seu van observar, a prop de la carretera N-145, dos vehicles circulant per la població de Civís, que posteriorment van estacionar en una zona propera a un càmping, per la qual cosa els agents van procedir a la identificació dels ocupants, que estaven parlant entre ells fora dels turismes. En un primer moment, van negar que fossin junts i van dir que un dels dos vehicles, en concret, una monovolum Renault Space amb matrícula francesa, no era d’ells. Però, inspeccionat l’interior del maleter, es van trobar peces personals d’ells, a més a més de diverses caixes de tabac ros de contraban; en concret, la quantitat de 2.290 paquets de la marca Elixir, valorats en 9.389 euros. Els infractors són tres joves de 23, 29 i 31 anys, residents a França, als quals es va aixecar acta d’aprehensió de contraban. El gènere i el vehicle van restar a disposició de l’administrador de la Duana de la Farga de Moles.