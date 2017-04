L’FC Andorra no es pot deixar sorprendre pel Martinenc

Després de l’aturada per Setmana Santa, la Primera Catalana torna a ser protagonista. Es reprèn la competició i l’FC Andorra ho fa rebent un dels històrics com és l’FC Martinenc. Queden per davant només sis partits per concloure el campionat i les opcions d’ascens del tricolors estan intactes. Depenen de si mateixos i no es poden distreure en aquest tram final si volen ser equip de Tercera Divisió. El matx es juga avui a la Borda Mateu (16.00 hores).



El conjunt del Guinardó, que ocupa la sisena plaça, es presenta irregular aquesta campanya. Però aquest és un aspecte que no importa en la banda andorrana, perquè estan centrats en l’objectiu que persegueixen. «Tots els partits són claus. Queden ja molt pocs», assegura Marc Ferré. El barceloní, a la primera volta, va ser el primer equip en vèncer l’FC Andorra, que fins llavors era l’únic invicte de la categoria. És un equip que «tracta bé la pilota i juguen molt bé».



El convenciment per tirar el projecte endavant és clar i el migcampista remarca que «si volem seguir a dalt i competir per l’ascens a Tercera haurem de guanyar», no només aquest partit, ja que «ara més que mai ens hem de fer molts forts a casa. Són nou punts i no en podem deixar escapar cap». La classificació està molt ajusta en la part de dalt i a domicili tampoc poden permetre’s el luxe de deixar-se punts pel camí, com va succeir en la darrera jornada, en la visita a un rival directe com és la UE Llagostera B. La derrota contra els blaugranes va tallar una ratxa de cinc victòries consecutives. El partit perdut no els va fer rebaixar del núvol. «Els peus a terra sempre els hem tingut. Sabíem que el rival era molt complicat», i com es va produir, «va ser una llàstima. Vam merèixer alguna cosa més».



Seguir sumant victòries «és important per a que puguem seguir depenent de nosaltres mateixos», i no estar excessivament pendent del que fan la resta, com la resolució definitiva que queda per confirmar-se del duel entre la UA Horta i la UE Sants. Contra el Martinenc són baixa per lesió Uri, Pujol i Victor Hugo, per sanció Pedrós i Moñino, i Aguilar és dubte per unes angines.