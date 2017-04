Els Jocs del 2018 s’organitzaran a Andorra la Vella i la Seu d’Urgell

Extraoficialment fa setmanes que es va donar a conèixer que la candidatura conjunta entre Andorra la Vella i la Seu d’Urgell organitzaran els Jocs Special Olympics del 2018. Ahir es va confirmar que del 4 al 7 d’octubre de l’any vinent les ciutats de les dues bandes de la frontera albergaran l’esdeveniment.



Ahir es reunien a la capital alturgellenca Albert Batalla, alcalde de la Seu d’Urgell; Marc Pons, cònsol menor d’Andorra la Vella; Anna Vives, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell; Àlex Terés, president d’Special Olympics Andorra; Enric Blesa, director nacional d’Special Olympics d’Espanya; Sergi Grimau, president d’Special Olympics Catalunya; Marina Gómez, presidenta de la Federació ACELL; i Francesc Martínez de Foix, vicepresident d’Special Olympics Catalunya. En aquesta trobada es confirmava la seu de l’esdeveniment, del qual s’estima que portarà al voltant de les 2.500 persones, entre esportistes, familiars, voluntariat i la societat civil en general.



Batalla assenyalava que «és una satisfacció rebre aquest encàrrec perquè suposa un repte organitzatiu que ens fa molta il·lusió», subratllant que «conjuntament amb Andorra la Vella, estem convençuts que a través d’aquests Jocs Special Olympics farem una tasca esportiva, social i de territori molt important per a la nostra societat i els nostres territoris». Aquests Jocs no només es tracten d’una competició esportiva, sinó que són una iniciativa per aconseguir una major visibilitat de les persones amb discapacitat intel·lectual i tenir una major inclusió a la societat i una millor qualitat de vida del col·lectiu i de les seves famílies.