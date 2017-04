El MoraBanc vol seguir la ratxa amb un Fuenlabrada que se la juga

S’acosta el final de la fase regular de la Lliga Endesa i s’ha d’estar ben atent perquè qui més qui menys s’està jugant alguna cosa. La vuitena plaça dels play-off és ben preuada i al BC MoraBanc Andorra li toca defensar-la. Demà rep al Poliesportiu d’Andorra (12.30 hores) al Montakit Fuenlabrada, un rival directe per aquesta lloc en la classificació. Si el conjunt de Joan Peñarroya manté la dinàmica guanyadora com a local, treu de la pugna pels play-off a l’equip madrileny.



El Fuenlabrada es presentarà al Principat amb totes les cartes sobre la taula, perquè necessiten guanyar si no volen acomiadar-se definitivament de ser als play-off. Es troben a tres triomfs dels andorrans i només queden cinc partits per davant. Per aquest motiu ja saben que si el MoraBanc manté la dinàmica que està seguint aquesta campanya com a local, ja se’n poden acomiadar. Ivan Paunic durant la setmana ja indicava la importància del matx i les opcions del seu equip. El que no volen és repetir l’actuació de la darrera jornada, on van sortir apallissats de la pista de l’UCAM Múrcia (99-62). No només va fer mal el marcador final, sinó el joc que van desplegar.



«Aquest mes que tenim per davant no podem repetir un partit com el de Múrcia, on vam estar molt tous en defensa, amb problemes físics d’alguns dels nostres jugadors que els va impedir jugar més», afirma Paunic, exposant que «estem treballant bé als entrenaments. El més important és que l’equip guanyi, i si ho fa és més fàcil que tots progressem, uns dies anotarà un jugador i un altre ho farà un altre, però jugant sempre en equip. Hem demostrat moltes vegades aquesta temporada que si juguem junts som un grup fort i amb capacitat per competir i derrotar a qualsevol». Per part andorrana s’ha de veure quin és l’estat físic de Beqa Burjanadze i Thanasis Antetokounmpo, que han patit molèsties i no han pogut entrenar amb el grup en algunes sessions. El georgià és qui està en millors condicions.

Números per emmarcar / El Montakit es presenta a Andorra amb la intenció de vèncer, però la veritat és que aquest és un repte quasi impossible. Fins ara només un conjunt ho ha aconseguit, i alguns dels grans de la Lliga Endesa ja han patit el que és jugar a Andorra i perdre.



El Baskònia és l’únic que té l’honor d’haver guanyat al Principat. Tota la resta, ja es diguin FC Barcelona Lassa o Unicaja, han marxat derrotats. Davant la seva afició el MoraBanc ha disputat 13 partits, i el balanç és de 12 victòries i tant sols una derrota. Unes xifres a les quals molt pocs són capaços d’arribar. De fet, aquesta campanya els únics que només han patit una única derrota com a locals són el Reial Madrid (13-1), València Basket (13-1) i Barça (12-1). Mantenir aquesta marca als andorrans els serà complicat, tenint en compte els conjunts que queden per presentar-se al Poliesportiu després del Fuenlabrada, el València i per acabar el conjunt blanc.



No és un fet extremadament habitual veure equips que només perden un matx a casa a la lliga regular. En els últims cinc anys només ho han aconseguit el Reial Madrid, el Barça i el València, però cap d’ells ho va aconseguir la temporada passada. A la 2014-15 blaugranes i blancs van acabar amb un balanç de 16-1, el mateix que havien obtingut el curs anterior, juntament amb el València. A l’11-12 catalans i madrilenys també havien signat la mateixa xifra.