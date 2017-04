L’UdA convoca un ajut en investigació

La Universitat d’Andorra (UdA) ha convocat un ajut per a personal investigador en formació durant el proper curs 2017-2018. L’objecte és, segons detalla l’entitat, facilitar «la realització d’una tesi doctoral en el marc del programa de doctorat de l’UdA, en temàtiques relacionades amb les àrees del grup de recerca interdisciplinari en educació i l’àrea d’estudis tecnològics de la Universitat».

Dedicació del seleccionat / La dedicació de l’estudiant seleccionat al programa de doctorat i al grup de recerca serà presencial i a temps complet, ja que haurà de fer 40 hores setmanals. I l’import mensual de l’ajut que s’ofereix és de 1.250 euros, aquesta quantitat inclou el cost de la matrícula amb un import màxim de 1.500 euros per curs acadèmic. La data límit de presentació de les sol·licituds és el 12 de maig d’aquest any a la una del migdia.



Renovació de l’ajut / Segons es detalla en les bases de l’ajut, la renovació d’aquest no serà automàtica. Ja que per a realitzar la renovació «cal que l’interessat superi l’avaluació favorable de les fites i activitats del programa de doctorat de l’UdA i superi l’avaluació de l’activitat de recerca que dugui a terme en el marc del Grup de recerca interdisciplinari en educació de l’UdA i en l’àrea d’estudis tecnològics».



D’altra banda, en cas de superar l’avaluació, la Comissió de recerca i doctorat de la Universitat «podrà renovar l’ajut amb les mateixes condicions, per un nou període de 10 mesos o per una durada inferior si l’assoliment del títol de doctor es preveu en un termini inferior a 10 mesos. L’ajut es podrà renovar com a màxim tres vegades i tindrà una durada màxima de 40 mensualitats, termini que inclou la durada inicial i les renovacions. Quan l’estudiant finalitzi el programa de doctorat de l’UdA i obtingui el títol de doctor no podrà sol·licitar la renovació de l’ajut.