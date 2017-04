La novetat: una rosa amb aroma de xocolata

La flor tradicional per celebrar Sant Jordi segueix sent una rosa de color vermell, tot i això, diferents floristeries del Principat asseguren que cada cop més ciutadans opten per una compra més «divertida i originial». Per exemple –segons comenta un establiment d’Escaldes-Engordany–, «aquest any ja tenim algun client que ha encarregat una rosa amb aroma de xocolata i un altre amb aroma de llaminadura». A més, «cada any venem més ornamentacions cridaneres i allunyades del típic drac, ja que ens demanen peluixos, fotografies, etcètera».



Una altra botiga floral matisa que malgrat que els compradors es decanten més per la rosa natural, també n’hi ha que prefereixen comprar-ne una que perduri en el temps. «Cada cop més gent busca una rosa liofilitzada, conservada en nitrogen o deshidratada, perquè així la poden conservar eternament».



D’altra banda, les floristeries del país consultades per aquest rotatiu asseguren que els compradors no només són ciutadans d’Andorra. «Nosaltres tenim gent de Catalunya o València que han vingut a passar uns dies al Principat i aprofiten l’estada per comprar una rosa i després se l’emporten». Així mateix, un establiment assegura que «hi ha gent d’Andorra que compra la rosa aquí i després la baixa a Espanya per celebrar el dia de Sant Jordi».