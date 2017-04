El Col·legi d’Advocats defensa l’actuació en el ‘cas Pujadas’

El Col·legi d’Advocats va defensar ahir la seva actuació davant l’afer Pujades. El Col·legi va resoldre aquest mes arxivar la queixa que un grup de treballadors de BPA va interposar contra el lletrat Manuel Pujadas. Aquest grup veia incompatibilitats en què Pujadas hagués representat els treballadors en el 2015 i ara sigui l’advocat del Govern que va interposar una querella el juliol passat contra directius d’aquesta entitat financera per un possible cas de blanqueig de diners. L’actuació del Col·legi va generar malestar entre el grup de treballadors que consideren que la resolució va arribar tard, vuit mesos després que es presentés la queixa.



El vicedegà del Col·legi, Joan Miquel Casajuana, va explicar ahir a EL PERIÒDIC que la tramitació de la resolució en aquest cas s’ha allargat per dos motius. Primer de tot, perquè hi havia una postulació de la queixa que no estava firmada i, per això, es va haver de citar als implicats perquè la signessin. L’encarregada de resoldre l’expedient contra l’advocat és la Junta del Col·legi. Casajuana va explicar que es va haver d’apartar d’aquest afer alguns dels seus membres perquè «hi havia lletrats que tenien vinculació d’alguna manera amb el cas BPA o inclús una advocada que treballa en el bufet de Pujadas». Fins que no es van resoldre aquestes dues qüestions, no es va poder «iniciar la tramitació de l’expedient», va puntualitzar Casajuana.



A més, el grup de treballadors va lamentar que el Col·legi no els fes arribar la resolució. El vicedegà, però, va assegurar que no tenien l’obligació d’entregar-los la resposta en tan que no són part implicada. En aquest context, va ressaltar que quan hi ha una queixa, el Col·legi funciona com si fos una administració i, per tant, està subjecte dins del dret administratiu. En aquest sentit, va argumentar que en aquest cas és com quan hi ha una infracció de trànsit que només s’informa la part afectada. Casajuana va afegir que només es dona a conèixer la resolució a les dues parts, quan una d’elles actua com a part acusatòria i això es dóna quan va per la via judicial.



El grup de treballadors que va posar la queixa considerava que Pujadas podia utilitzar informació que havia tret quan els representava i ara la podia fer-la servir en benefici del nou client, cosa que podria afectar greument al secret professional. Malgrat això, el Col·legi va considerar que no hi ha incompatibilitat perquè en la representació dels treballadors només va poder extreure informació laboral.



Les dues parts tenen fins al 7 de maig per recórrer la resolució. Ara bé, Casajuana va dir que la doctrina del Col·legi contempla el recurs quan la part que el presenta té un interès legítim directe en l’àmbit patrimonial. «Si posen un recurs (el grup dels treballadors) la junta analitzarà si prospera d’acord amb la doctrina del Col·legi que de forma general és quan la resolució afecta a l’esfera patrimonial del denunciant», va destacar ahir Casajuana.