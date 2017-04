Notícia La presó canviarà el sistema d’accés La modificació es fa per evitar «el col·lapse del sistema» Centre penitenciari d'Andorra. Autor/a: TONY LARA

El Govern va obrir recentment un concurs per modificar el sistema d’accés al centre penitenciari. En concret, la presó compte amb un sistema que és del 2006, de quan es van inaugurar les instal·lacions, que està integrat per 33 controls d’accés que obren les portes. Però quan es va crear el centre de menors es va instal·lar un altre sistema d’accés. Aquests dos treballen de manera independent i ara s’ha d’actualitzar els softwares. Això, van dir des de Govern, està «originant incompatibilitats». Per evitar «el col·lapse del sistema perquè no es poden actualitzar» els softwares, ara s’obre el concurs per unificar-los i que treballin amb un sol programa. Les empreses poden presentar les propostes fins al 15 de maig.