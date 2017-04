Arrenca la cita dels amants dels tebeos amb una imatge renovada

Un cop més arriba la cita dels amants del còmic a la Massana, però aquest any enceta una nova dècada amb una cara nova. Així ho van explicar ahir els seus organitzadors en l’acte d’inauguració de la 21a edició del Saló del Còmic de la Massana, que té lloc avui i demà a l’edific de la Closeta. «S’ha fet una estructura nova, s’ha renovat», va explicar ahir Joan Pieras, president l’Associació Andorrana del Còmic, la Il·lustració i l’Animació (ARCA), que organitza el certamen. Fins ara, les exposicions dels il·lustradors eren «en espais tancats i independents», una cosa que aquest any ha canviat. «Es podrà circular d’una exposició a una altra, perquè es fa en un espai més obert», va precisar Pieras.



«Si l’any passat celebràvem el vintè aniversari del saló, aquest any celebrem l’inici d’una nova etapa i aquesta tercera dècada comença amb canvis vitals», va emfatitzar el cònsol major de la Massana, David Baró, en un acte que es va celebrar ahir a la nit i que va servir per donar el tret de sortida de l’edició d’enguany. Però tot i el canvi de look, va dir Baró, es mantindran «els trets del saló però introduint millores en l’escenografia». Tot això li dona al recinte de les exposicions una nova imatge «més moderna i atractiva».



Baró també va valorar el programa d’aquest any, que va assegurar és «molt més dinàmic i divertit gràcies a la participació» de col·lectius del país com l’Associació de Frikis d’Andorra o la Societat d’Andorra de Ciències. En el cas de la primera entitat demà organitzarà un concurs de cosplay, que és de disfresses de personatges de còmics o videojocs.

El dia amb més afluència / Els organitzadors esperen que avui sigui el dia amb més afluència, ja que és quan vénen els autors a signar les seves creacions. Entre ells estarà el polifacètic David Arrabal, escriptor de novel·la, poesia i relats curts. En el cas d’Arrabal serà la primera vegada que participa en la cita del còmic. Això es deu que al novembre va presentar el llibre de contes de terrors Sitra Ahra, amb il·lustració a càrrec de Maria Pizarro. Precisament, els dibuixos que va crear per a aquest llibre formen part de l’exposició del Saló del Còmic. «És una cosa molt curiosa perquè abans d’escriure dibuixava i la meva il·lusió era participar en el saló exposant la meva obra i ara és paradoxal perquè al final presento un llibre», va confessar Arrabal. L’autor va relatar que es va criar amb els còmics com Mortadelo o el del manga japonès. «Era lector de còmics, però ara m’he ficat al món de la literatura», va reconèixer Arrabal



Entre altres actes, avui també hi ha una visita guiada a l’exposició de l’il·lustrador Joan Mundet, que anirà a càrrec del mateix autor. A més, l’artista Carol Garrido oferirà una xerrada on parlarà sobre la seva participació en el videoclip del grup Persefone. Garrido es va encarregar de la part artística, ja que el vídeo va ser animat. Per cloure la jornada, el periodista Jordi Manzanares donarà la conferència El tebeo que va donar nom als altres, ja que enguany se celebra el centenari del naixement de la publicació TBO.



Baró va admetre que aquest esdeveniment ja s’ha afermat. «El Saló del Còmic, l’Andoflora o la Copa del Món del BTT s’han consolidat i formen part de l’ADN de la Massana. Són els nostres atractius turístics i comercials», va sentenciar.