Ordino acollirà l’heliport si fa falta

Ni a Sant Julià, ni al Patapou, ni a la Comella, i ara, potser, ni a Tresoles. El Comú d’Ordino, però, no descartaria acollir l’heliport si fos necessari i hi ha un terreny adequat. «Evidentment que valoraríem si es volgués posar l’heliport a la parròquia, no hem d’oblidar que fa 25-30 anys que en tenim un a la Massana, a tocar, i el sobrevol dels helicòpters ni el sentim. Hi estem acostumats. Si haguéssim de tenir l’heliport, ho estudiaríem», ha admès el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, en una entrevista amb EL PERIÒDIC.



Per al cònsol demòcrata, «el que és clar és que Andorra necessita un heliport, i si a cada parròquia on intentem posar-lo ens manifestem en contra, que és molt legítim, difícilment el col·locarem a algun lloc». Amb això, però, Mortés no està dient que descartin la zona de Tresoles i se centrin en Ordino, però tampoc s’hi tanca en banda.



Quant a terrenys, el Govern en disposa d’uns quants a la parròquia: «A Ordino tenim un avantatge», puntualitza el cònsol, «i és que el Govern disposa de molts terrenys a la parròquia perquè és l’hereu de Casa Rossell, però si en necessités algun més, Ordino faria l’informe pertinent». Precisament, la cessió de terrenys comunals a l’Executiu per qüestions d’interès general és un dels temes que s’estan discutint en el nou model de transferències i competències.



En aquest punt, no tots els comuns van a la una, segons confessa Mortés: «En la cessió de terrenys, les diferents opinions venen dels informes que poguessin emetre els comuns per tal que el Govern pugui disposar dels terrenys siguin vinculants o no». Aquest tema, que aixeca discrepàncies, s’ha aparcat per a reunions posteriors. De fet, avui se celebra la quarta reunió tripartida entre el Govern, els comuns i els grups parlamentaris per seguir definint les noves competències i transferències.



CAP DEMANDA EXCLUSIVA / De fet, Ordino no té cap petició concreta a l’hora de negociar les competències i transferències. «Entenc que hem d’arribar a uns acords que siguin profitosos per al país, independentment de les especificitats de cada parròquia. Si cada parròquia mira pels seus interessos no ens posarem mai d’acord, tots tindrem coses a reivindicar, hem de trobar un consensuar mutu i que la revisió sigui bona per al país», afirma el cònsol ordinenc.



Ordino és una parròquia petita, però en destaca l’estació d’Arcalís, «que fa una aportació molt important al PIB. Hi ha una situació complicada, però estem en vies de resolució», puntualitza Mortés. «A Ordino tenim els hotels que tenim, i tot el turisme que ve no dorm a la parròquia, per tant, reportem», subratlla. Amb tot, el líder parroquial insisteix que «el que hem de trobar és l’equilibri, que el resultat sigui bo per al país».



Quant a competències, en la tercera reunió tripartida es va tractar la titularitat de les escoles bressol, en mans comunals. «Tots coincidim que, per proximitat, han de ser gestionades pels comuns; una altra cosa és que puguem trobar sinergies entre les escoles que ens permetin abaratir costos. No és fàcil però és un dels temes en què hem de treballar, però això ho ha de decidir cada comú», explica el cònsol.



Una de les propostes ha estat unificar els preus de les escoles bressol, una proposta que no convenç perquè «els costos de cada parròquia són molt diferents. Per exemple, a la Massana les gestionen les Causes Pies i el personal no és funcionari, a Ordino sí són funcionaries».

Aquest matí, sobre la taula, més debat sobre competències.